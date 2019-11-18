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Українців переведуть на
мінімальні пенсії: що потрібно...

Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:57

Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила нардеп від “Слуги народу” Галина Третьякова.

Дивися повний текст Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно знати майбутнім пенсіонерам.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:23

в связи с тем, что некоторые работодатели не передают вовремя информацию об уплате страховых взносов своих работников в Пенсионный фонд Украины, тем самым лишая их стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию. - Тут явно ошибка. Не вовремя а вообще не платят. И по моему мнению платить не обязаны. Каждый должен самостоятельно отчитываться за себя. Тогда и спрашивать с других не будут. Это дискриминация работодателей.
Есть у меня знакомый в возрасте около 60-ти, по новым правилам ему грозит только пособие, хотя по старым ему стажа хватало. Говорю ему чтобы зарегестрировался предпринимателем чтобы доработать и оплачивал только в пенсионный без налогов. Докупить стаж у него денег сразу не будет. А он - Так это же мне придется свои отдавать..
Ну тогда идите ищите кто вас официально сторожем возьмет. Хотя на подработках зарабатывает. И это он рядом с выходом на пенсию и сил у него еще будь здоров, двадцатку как пить еще проживет.
Я считаю, сколько заработал столько и положено. Отдавай свои из собственного кармана. Или вкладывай во что то.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:34

Вот по этому нужно копить! Откладывать по 500-1000 30 лет. На "государство" надежды нет.
mac_an
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:09

Работать на заводе официально, не судьба?
igorvukalo
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:58

Пенсии в Украине с каждым годом повышаются, при этом вскоре украинцев ждет еще и повышение пенсионного возраста, что приведет к негативным изменениям в их жизни.
Мне очень интересно какой "умный"челоек это написал ?
merlin4066
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:35

А у меня только один вопрос. Почему из-за жадного жулика, который не хочет официально оформлять своих рабочих я пойду на пенсию в 70 лет возможно?! :( Что за.............
olegpm16
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:20

А при нехватке стажа размер социальной помощи равен минимальной пенсии? Тогда смысл стажа? Что 15лет и соцпомощь, что 28 лет и минимальная пенсия. Или я чего-то не понимаю?
valera2011
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:33

В статье написана полная галиматья, писун вообще не в теме.
Зачем такое перепечатывать?
komp
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 06:47

Re: Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно..

статья не то что "ниочем", просто она не раскрывает сути проблематики, а она основана на анализе и знании/понимании нескольких аспектов:
1. источников доходов ПФУ
2. демографическая и миграционная ситуация в динамике
3. прогнозирование
итак:
1. Основным и главным источником формирования доходной части бюджета ПФУ является отчисленияс фонда оплаты труда работающего населения.
Если ставка отчислений - вопрос дискуссионный, то то, что величина доходов пфу напрямую зависит от величины зарплат и количества работающих - сомнений не вызывает, это элементарная математика. то есть, чем выше зарплаты и чем больше людей работает в стране - тем больше денег получит пфу и тем большему числу пенсионеров он сможет выплатить больше сумм.
2. таким образом, мы видим прямую зависимость бюджета пфу от демографической ситуации в стране. а тут уже не проблема, а катастрофа. Я СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ДАЛЕЕ ИДУТ ДОПУЩЕНИЯ, ТК НЕТ НИКАКОЙ ДОСТОВЕРНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. по разным оценкам, в Украине население сейчас составляет порядка 28-32-37 млн. Причем, в 37 я сомневаюсь очень по причине того, что по данным Госстата пследние годы Украина имела тн "естественную" убыль порядка 200-250 тысяч в год. То есть порядка миллиона каждые 4 года. Оценочная численность населения на момент начала войны (чему тоже не стоит особо доверять) - 42 млн. Не думаю, что больше 40, и это тоже важная цифра в расчетах.
Я-бы предложил допустить 40. за 7 лет Украина (примерно, основываясь на данных госстата) потеряла 1,5 млн. имеем 38,5 млн.Далее такой момент - как оценить эмиграцию? Есть официальные данные, что в лотерее розыгрыша Гринкард США от Украины ежегодно принимаетт участие 1,2-1,5 млн человек (это 3-е место в мире, если не ошибаюсь после Нигерии и Йемена и 1-е место среди стран б.СССР - 2 место Узбекистан с 800 тыс.). ТО есть, эмиграционные намерения очень высокие. желание эмигрировать в США только имеет 1,5 млн человек (надо учитывать, что как правило играют оба супруга, а потом, в случае выигрыша одного из них едет вся семья то есть, в среднем, говоря о семейном характере, можно говорить о 2 млн) из которых только 3,5-4 тысячи семей выиграют. Часть из невыигрывающих будет пытаться попасть в другие страны типа Канады, Австралии и тд. И это официально. Многие едут как туристы и остаются пытаясь легализоваться через различные виды виз - рабочие, студенческие и тп. Даже если "по скромному" оценить эмиграцию в разные страны в 0,5 млн в год, то с 2014 года это составит 3 млн. человек, но думаю, что больше. Имеем 35,5 млн. Далее то, что "не хочет" видеть госстат от слова "совсем" - трудовая миграция на временной основе. почему это важно в контексте анализа доходов ПФУ? Работая за границей, человек не платит отчислений в ПФУ. То есть, в этом плане его фактически нет. По опять-же разным оценкам (кто хочет, может на себя взять труд собрать данные о числе выданных украинцам разрешений на работу) в ЕС только работает порядка 4-6 млн граждан Украины. Таким образом, пришли к цифре близкой к 30 млн. Теперь о пенсионерах. Их порядка 11,5 млн. То есть остальных около 18,5 млн. Сколько из них детей? %%30? Итак, население трудоспособного возраста сейчас около 12 млн. Что совсем немного для ЯКОБЫ 42 млн страны. Про то, что не все работают или работают не официально - даже не будем вспоминать. Но...и это еще не все

3. Прогноз.
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять такую простую вещь - чем люди моложе, тем проще они снимаются с места. Я-бы сказал так - смене страны проживания/работы в основном подвержены люди 20-50 лет с явным преимуществом к более раннему возрасту. Если говорить об эмиграции, то семьи с детьми еще больше уменьшают средний возраст "сваливающих". К чему веду? А к тому, что средний возраст оставшихся в Украине РЕЗКО вырос. Это приведет к еще большему разрыву между числом плательщиков в ПФУ и получателей пенсий. А также дальнейшему росту "естественной убыли" и дальнейшему сокращению населения.

В свете этого, надо понимать, что разрыв между доходной частью ПФУ и расходной будет увеличиваться и дотации из бюджета в какой-то момент прекратятся "по требованию МВФ" :mrgreen: (на кого еще можно повесить всех собак?), а на самлм деле потому что государство просто не в состоянии прокормить такое число иждивенцев.
Поэтому сам факт получения пенсий для нынешних даже 40-50 летних - это мираж. Вы пенсию вроде и видите, но ее для вас нет. Против этого говорит арифметика "В бездонную бочку втекает по трубе Х литров воды. Когда наполнится бочка? Ответ - Никогда!"

Есть еще проблематика - где "теряет" деньги ПФУ? и как сказываются на пенсиях отчисления в ПФУ от продажи валюты, ювелирки, недвиги., авто и тд.
Но букофф уже много, если это кого-то заинтересовало - дайте знать, продолжу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:11

rjkz
"Есть еще проблематика - где "теряет" деньги ПФУ? и как сказываются на пенсиях отчисления в ПФУ от продажи валюты, ювелирки, недвиги., авто и тд.
Но букофф уже много, если это кого-то заинтересовало - дайте знать, продолжу."
Продолжайте. Изложение интересное.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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