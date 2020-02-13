Львівські авіалінії продали на аукціоні OpenMarket літак ЯК-42Д майже за 700 тис гривень, щоб погасити зарплатний борг перед співробітниками.
Дивися повний текст Львівські авіалінії пустили літак з молотка через зарплатні борги.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:34
Львівські авіалінії пустили літак з молотка через...
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Дивися повний текст Львівські авіалінії пустили літак з молотка через зарплатні борги.
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:34
було Державне авіапідприємство «Львівські авіалінії», прибутково працювало … після вбивства міністра транспорту Г. Кірпи місцевим та київським покидькам захотілось здати у Львові зайдам ринок авіаперевезень … надіслали керувати безграмотних, без вищої освіти, в характеристиці неіснуюче командноє учіліщє ім. Фрунзе, без конкурсів керівників держпідприємств, підробляють довіреності та підписи... за безцінь розпродали та розікрали Ан-12, Іл-76, Іл-18, Як-42... двигуни, обладнання, дорогоцінні метали, літаки з екіпажами здавали в оренду злодіям. типу АК "Євролайн", "Вега" ... , Ан-12, Іл-76 продали комерсантам за цінами металобрухту і вони по африках їм заробляють ...+ ангари розібрали на металобрухт та вигнали за ворота авіаспеціалістів, розікрали авіамедсанчастину … пґокурватура з дєпутатами та чиновниками допомогли злодіям прибуткове підприємство знищити та нажитися ... вкрали більше 100 млн. грн.... тепер докрадають рештки, замітають сліди ... злодії прикупили антикваріат та вілли ...
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