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Львівські авіалінії пустили
літак з молотка через...

Львівські авіалінії пустили літак з молотка через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:34

Львівські авіалінії пустили літак з молотка через...

Пропонуємо до обговорення:
Львівські авіалінії продали на аукціоні OpenMarket літак ЯК-42Д майже за 700 тис гривень, щоб погасити зарплатний борг перед співробітниками.

Дивися повний текст Львівські авіалінії пустили літак з молотка через зарплатні борги.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:34

було Державне авіапідприємство «Львівські авіалінії», прибутково працювало … після вбивства міністра транспорту Г. Кірпи місцевим та київським покидькам захотілось здати у Львові зайдам ринок авіаперевезень … надіслали керувати безграмотних, без вищої освіти, в характеристиці неіснуюче командноє учіліщє ім. Фрунзе, без конкурсів керівників держпідприємств, підробляють довіреності та підписи... за безцінь розпродали та розікрали Ан-12, Іл-76, Іл-18, Як-42... двигуни, обладнання, дорогоцінні метали, літаки з екіпажами здавали в оренду злодіям. типу АК "Євролайн", "Вега" ... , Ан-12, Іл-76 продали комерсантам за цінами металобрухту і вони по африках їм заробляють ...+ ангари розібрали на металобрухт та вигнали за ворота авіаспеціалістів, розікрали авіамедсанчастину … пґокурватура з дєпутатами та чиновниками допомогли злодіям прибуткове підприємство знищити та нажитися ... вкрали більше 100 млн. грн.... тепер докрадають рештки, замітають сліди ... злодії прикупили антикваріат та вілли ...
https://ibb.co/hx6vfe
https://garnahata.in.ua/sinu-direktora- ... id-kiyevo/
https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU
https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q
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