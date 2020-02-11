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Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що українська економіка потребує мільярдних інвестицій, яких не було з 90-х років, для підвищення технологічності виробництва і зниження рівня зношеності основних фондів.
Дивися повний текст Милованов показав, як \"проїли\" українську економіку за 30 років (інфографіка)
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R2
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27
Потребує і потребувала, але хто ж злодіям дасть.
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pogorelets
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:36
и, что немаловажно, "нужно просто перестать воровать"...
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Tamagoch
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:54
Tamagoch написав:
и, что немаловажно, "нужно просто перестать воровать"...
Этот вопрос не рассматривается.
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ВАМ
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:59
За 30 лет всех начальников в шахты на 30 лет с конфискацией!!!!! ПОГОЛОВНО!!!
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mapamapa
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:03
mapamapa а вот и сталиннисты реформаторы подтянулись, расстрелы устраивать тоже надо?
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omb
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:20
Як не крути, чи то продуктивність, чи то інвестиції, чи то модернізація основних засобів – нам потрібні величезні інвестиції”, – підкреслює Милованов.
Дело за малым - ПРИВЛЕЧЬ ИХ.
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Волгарь
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