|
|
|
Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:00
И что нужно чтоб возобновить состав Черноморское морское пароходство на уровне 1991 года?
-
spread
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 21.11.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:24
dan15 написав: svetoch-10 написав:
а чем вам Сталин не нравится? что в отличие от соплежуев делами занимался и страну поднял на достойный уровень?
Чем этот упырь может нравиться - вот в чем вопрос. Сталин был абсолютно неэффективным менеджером, который создал систему, расточительно пожирающую материальные и человеческие ресурсы для достижения целей, которых страны с рыночной экономикой достигли без принесения в жертву уровня жизни и материального благополучия своих граждан. Если вам результаты важнее заплаченной цены, может тоже хотели бы как раб поработать и умереть в ГУЛАГах?
Гитлер тоже, по вашему, был эфективным менеджером в Восточной Европе?
Человек откровенно болен на голову, раз такие вещи пишет. А вы ему растолковываете очевидное. Подонок и упырь Сталин погубил миллионы жизней, а полоумные до сих пор его хвалят.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4115
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 1654 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|