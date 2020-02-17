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Милованов показав, як "проїли"
українську економіку за...

Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:00

И что нужно чтоб возобновить состав Черноморское морское пароходство на уровне 1991 года?
spread
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:24

  dan15 написав:
  svetoch-10 написав:а чем вам Сталин не нравится? что в отличие от соплежуев делами занимался и страну поднял на достойный уровень?

Чем этот упырь может нравиться - вот в чем вопрос. Сталин был абсолютно неэффективным менеджером, который создал систему, расточительно пожирающую материальные и человеческие ресурсы для достижения целей, которых страны с рыночной экономикой достигли без принесения в жертву уровня жизни и материального благополучия своих граждан. Если вам результаты важнее заплаченной цены, может тоже хотели бы как раб поработать и умереть в ГУЛАГах?

Гитлер тоже, по вашему, был эфективным менеджером в Восточной Европе?

Человек откровенно болен на голову, раз такие вещи пишет. А вы ему растолковываете очевидное. Подонок и упырь Сталин погубил миллионы жизней, а полоумные до сих пор его хвалят.
SMOKE
 
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