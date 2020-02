Додано: Пон 17 лют, 2020 23:50

dan15 написав: Чем этот упырь может нравиться - вот в чем вопрос. Сталин был абсолютно неэффективным менеджером, который создал систему, расточительно пожирающую материальные и человеческие ресурсы для достижения целей, которых страны с рыночной экономикой достигли без принесения в жертву уровня жизни и материального благополучия своих граждан

Нет, не хотел бы я жить в то время, при Сталине. И вообще считаю, что тогдашние "революционеры" во главе с Лениным извратили учение Маркса, признав возможность построения социализма в отдельно взятой стране, что привело, в общем то мирное учение Маркса о классовой борьбе, в геноцид собственного народа, истребляя всех, кто по мнению обезумевших во враждебном окружении безграмотных чекистов, не подходит под образ гомо советикус. Но если посмотреть на время, когда это происходило, то даже не знаю, как можно было сохранить страну в тогдашних условиях. То что касается достижений Сталина, то оценку ему дал его злейший враг Черчиль: "It is very fortunate for Russia in her agony to have this great rugged war chief at her head. He is a man of massive outstanding personality, suited to the sombre and stormy times in which his life has been cast; a man of inexhaustible courage and will-power and a man direct and even blunt in speech, which, having been brought up in the House of Commons, I do not mind at all, especially when I have something to say of my own. Above all, he is a man with that saving sense of humour which is of high importance to all men and all nations, but particularly to great men and great nations. Stalin also left upon me the impression of a deep, cool wisdom and a complete absence of illusions of any kind."Смысл - СССР необычайно повезло с правителем во время тяжёлых испытаний.И ещё деяния Сталина характеризует фраза, высказанная Исааком Дойчером (так же врагом Сталина, бывшем троцкистом)по поводу его смерти: "The core of Stalin's historic achievements consists in this, that he had found Russia working with wooden ploughs and is leaving her equipped with atomic piles. He has raised Russia to the level of the second industrial Power of the world. This was not a matter of mere material progress and organisation. No such achievement would have been possible without a vast cultural revolution, in the course of which a whole nation was sent to school to undergo a most intensive education." Краткий смысл - взял страну с сохой, оставил с атомной энергией и второй по индустриальному развитию. И стал главным конкурентом США, мировой сверхдержавы, которая никогда не воевала на своей территории. И это после самой разрушительной войны, где СССР понёс наибольшие потери. Но и цена была заплачена колоссальная. Даже не знаю, был ли другой выход тогда у Сталина или любого другого правителя на его месте чтобы выиграть войну и отстроить страну в рекордные темпы, не дав себя затоптать врагам...