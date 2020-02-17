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Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що українська економіка потребує мільярдних інвестицій, яких не було з 90-х років, для підвищення технологічності виробництва і зниження рівня зношеності основних фондів.
Дивися повний текст Милованов показав, як \"проїли\" українську економіку за 30 років (інфографіка)
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27
Потребує і потребувала, але хто ж злодіям дасть.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:36
и, что немаловажно, "нужно просто перестать воровать"...
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Tamagoch
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:54
Tamagoch написав:
и, что немаловажно, "нужно просто перестать воровать"...
Этот вопрос не рассматривается.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:20
Як не крути, чи то продуктивність, чи то інвестиції, чи то модернізація основних засобів – нам потрібні величезні інвестиції”, – підкреслює Милованов.
Дело за малым - ПРИВЛЕЧЬ ИХ.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:12
То можна почати не тільки з дрібних керівників Одеського відділу УЗ/Київпастрансу. А чому не піднятиися трохи вище до Микицика та Паворозника? Тут і Кличка за мости з черговим Хрещатиком можна взяти(не притидіє казнокрадству). І це тільки по будівництву. Пороха, як АльКапоне за ухиляння від сплати податків, ...
А взагалі - де зараз ті, хто штучно приводив до банкрутства державні заводи, такі як Червона Зірка, ЛАЗ, ЗАЗ. Чому не перевірити, чи виконав Васадзе покладені на нього обов*язки після приватизації ЗАЗ, а також причини банкрутства? Про АВІА промисловість я взагалі мовчу (про мертвих, або добре, або ніяк). Де дівся ХТЗ?
Вибач-те "Зе" за ці питання, але попередникам їх задавати не було сенсу.
Коли ж прийде весна?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:49
В начале много говорилось о аудите попередников: у виноватых арест, суд, строк и конфискация имущества! Может тогда получим средства на инвестиции!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:00
И что нужно чтоб возобновить состав Черноморское морское пароходство на уровне 1991 года?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:24
dan15 написав: svetoch-10 написав:
а чем вам Сталин не нравится? что в отличие от соплежуев делами занимался и страну поднял на достойный уровень?
Чем этот упырь может нравиться - вот в чем вопрос. Сталин был абсолютно неэффективным менеджером, который создал систему, расточительно пожирающую материальные и человеческие ресурсы для достижения целей, которых страны с рыночной экономикой достигли без принесения в жертву уровня жизни и материального благополучия своих граждан. Если вам результаты важнее заплаченной цены, может тоже хотели бы как раб поработать и умереть в ГУЛАГах?
Гитлер тоже, по вашему, был эфективным менеджером в Восточной Европе?
Человек откровенно болен на голову, раз такие вещи пишет. А вы ему растолковываете очевидное. Подонок и упырь Сталин погубил миллионы жизней, а полоумные до сих пор его хвалят.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:50
dan15 написав:
Чем этот упырь может нравиться - вот в чем вопрос. Сталин был абсолютно неэффективным менеджером, который создал систему, расточительно пожирающую материальные и человеческие ресурсы для достижения целей, которых страны с рыночной экономикой достигли без принесения в жертву уровня жизни и материального благополучия своих граждан
Нет, не хотел бы я жить в то время, при Сталине. И вообще считаю, что тогдашние "революционеры" во главе с Лениным извратили учение Маркса, признав возможность построения социализма в отдельно взятой стране, что привело, в общем то мирное учение Маркса о классовой борьбе, в геноцид собственного народа, истребляя всех, кто по мнению обезумевших во враждебном окружении безграмотных чекистов, не подходит под образ гомо советикус. Но если посмотреть на время, когда это происходило, то даже не знаю, как можно было сохранить страну в тогдашних условиях. То что касается достижений Сталина, то оценку ему дал его злейший враг Черчиль: "It is very fortunate for Russia in her agony to have this great rugged war chief at her head. He is a man of massive outstanding personality, suited to the sombre and stormy times in which his life has been cast; a man of inexhaustible courage and will-power and a man direct and even blunt in speech, which, having been brought up in the House of Commons, I do not mind at all, especially when I have something to say of my own. Above all, he is a man with that saving sense of humour which is of high importance to all men and all nations, but particularly to great men and great nations. Stalin also left upon me the impression of a deep, cool wisdom and a complete absence of illusions of any kind."
Смысл - СССР необычайно повезло с правителем во время тяжёлых испытаний.
И ещё деяния Сталина характеризует фраза, высказанная Исааком Дойчером (так же врагом Сталина, бывшем троцкистом)по поводу его смерти: "The core of Stalin's historic achievements consists in this, that he had found Russia working with wooden ploughs and is leaving her equipped with atomic piles. He has raised Russia to the level of the second industrial Power of the world. This was not a matter of mere material progress and organisation. No such achievement would have been possible without a vast cultural revolution, in the course of which a whole nation was sent to school to undergo a most intensive education." Краткий смысл - взял страну с сохой, оставил с атомной энергией и второй по индустриальному развитию. И стал главным конкурентом США, мировой сверхдержавы, которая никогда не воевала на своей территории. И это после самой разрушительной войны, где СССР понёс наибольшие потери. Но и цена была заплачена колоссальная. Даже не знаю, был ли другой выход тогда у Сталина или любого другого правителя на его месте чтобы выиграть войну и отстроить страну в рекордные темпы, не дав себя затоптать врагам...
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GUD
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