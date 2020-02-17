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Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:28
GUD Можливо Сталін і діяв на вимогу часу. Але ж хорошого керівника від ідеального відрізняє вміння не доводити до маразму.
Сталін можливо і відбудував державу, можливо дав освіту та атомну енергетику. Але заплачена ціна та його нащадок, як і очікувалося, призвели країну до її теперішнього стану. Це називається "ефект пружини". Працює, до речі, в обох напрямках:
- при форсуванні розвитку - обов*язково буде спад;
- при затягуванні розвитку - обов*язково буде прорив, за яким обов*язково буде спад.
Саме тому в США та Європі до розвитку підходять розмірено, аби зберегти цей баланс.
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jeugen
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:45
Ще у 90ті міжнародні аудитори промислових підприємств надавали висновки, що для випуску такої кількості продукції і такої якості, як випускали побудовані в часи СРСР заводи необхідно на 80% скоротити виробничі площі і персонал. Бо випускати непотріб- собі дорожче.
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daonet
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:04
daonet написав:
Ще у 90ті міжнародні аудитори промислових підприємств надавали висновки, що для випуску такої кількості продукції і такої якості, як випускали побудовані в часи СРСР заводи необхідно на 80% скоротити виробничі площі і персонал. Бо випускати непотріб- собі дорожче.
В результате "пакращання"
- Сократилось не только производство, а и Государство, технологии сошли на уровень "банановых".
- Наука, образование, медицина,....
- Население вынуждено бежать.
Сократилось производство своего качественного и восстребованного продукта
- Внутренний рынок сошел на нет - в стране откровенный голод и "холод".
- Дальше по определению некуда, ибо за коммуналку нечем платить.
В то же время оборудование заводов, что обанкротили, приватизировали, вырезали, сдали на металлолом - позволило многим подняться до уровня "Уважаемых граждан Еуропы".
- Где то в вашей тираде "загон кроликов"
- Не сдаётся ли Вам, батенька ваша тирада ...авнецомс?
"Развитие" - это не просто наличие рынка, но и технологии позволяющие совершенствовать выпуск товара, ассортимент его реализацию, качество и время потребления(оборот)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:18
Kudrjavuy написав: daonet написав:
Ще у 90ті міжнародні аудитори промислових підприємств надавали висновки, що для випуску такої кількості продукції і такої якості, як випускали побудовані в часи СРСР заводи необхідно на 80% скоротити виробничі площі і персонал. Бо випускати непотріб- собі дорожче.
В то же время оборудование заводов, что обанкротили, приватизировали, вырезали, сдали на металлолом - позволило многим подняться до уровня "Уважаемых граждан Еуропы".
- Где то в вашей тираде "загон кроликов"
- Не сдаётся ли Вам, батенька ваша тирада ...авнецомс?
"Развитие" - это не просто наличие рынка, но и технологии позволяющие совершенствовать
выпуск товара, ассортимент его реализацию, качество и время потребления(оборот)
О том и речь -- еще при совке "проели все полимеры": тнноваций, кроме как в военке (да и то методом "заимствования" -- один Калашников чего стоит) -- не было. Поэтому да -- те заводы "проще" было "выкинуть", чем что-то с ними делать пытаться.
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_hunter
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