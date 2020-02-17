При этом в настоящее время америкосы категорически против продажи кучки исключений китайцам. Чего они так боятся? продажи металлолома
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:58
Re: пережитки
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:21
Лицензии и только. Без них китайцев можно штырить на всех международных рынках.
А все "сикреты" Богуслаев в СП фиг знает когда переда.
Додано: Сер 19 лют, 2020 01:25
Та это отмазка чтоб прикрыть провальную политику правительства. Может они специально угробили металлургию и промышленность на угоду мировым мешкам угробили их конкурента. А теперь будут говорить что надо ждать а когда придут инвестиции. А в списке Беларусь нормально стоит а Украина в конце списка. Вот видиш Лукашенко человек много для своего народа сделал. Я не думал что с Зеленским придут грантоеды и на угоду финансовым мешкам откинут Украину в....... Выходит эту власть вместе с Зеленским пора народный импичмент. Так они хотят с карточек налоги снимать и ещё абонплату с услуг комуналки. Они просто собираются грабежом народа занятся.
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