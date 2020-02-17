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Милованов показав, як "проїли"
українську економіку за...

Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:58

Re: пережитки

  _hunter написав:Кучка исключений, подтверждающих

При этом в настоящее время америкосы категорически против продажи кучки исключений китайцам. Чего они так боятся? продажи металлолома
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:21

  sal написав:
  _hunter написав:Кучка исключений, подтверждающих

При этом в настоящее время америкосы категорически против продажи кучки исключений китайцам. Чего они так боятся? продажи металлолома

Лицензии и только. Без них китайцев можно штырить на всех международных рынках.
А все "сикреты" Богуслаев в СП фиг знает когда переда.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:25

Та это отмазка чтоб прикрыть провальную политику правительства. Может они специально угробили металлургию и промышленность на угоду мировым мешкам угробили их конкурента. А теперь будут говорить что надо ждать а когда придут инвестиции. А в списке Беларусь нормально стоит а Украина в конце списка. Вот видиш Лукашенко человек много для своего народа сделал. Я не думал что с Зеленским придут грантоеды и на угоду финансовым мешкам откинут Украину в....... Выходит эту власть вместе с Зеленским пора народный импичмент. Так они хотят с карточек налоги снимать и ещё абонплату с услуг комуналки. Они просто собираются грабежом народа занятся.
korkor12232
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