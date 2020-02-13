RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВВП на одного зайнятого
в Україні впав за час...

ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:44

ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Пропонуємо до обговорення:
Україна є єдиною країною серед її сусідів, в якій рівень ВВП на душу зайнятої людини впав у порівнянні з 1991 роком.

Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93527
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:44

открытие?
sal
 
Повідомлень: 3775
З нами з: 25.03.16
Подякував: 752 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:37

Потому как никчемы
yuriy53_kukla
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного...
R2 » Пон 17 лют, 2020 17:14
3 68
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 18:34
ssnet
Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг
R2 » Пон 17 лют, 2020 13:27
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 13:28
Tamagoch
В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію... 1, 2
R2 » Чет 13 лют, 2020 10:52
12 682
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 11:18
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.