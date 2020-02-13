Україна є єдиною країною серед її сусідів, в якій рівень ВВП на душу зайнятої людини впав у порівнянні з 1991 роком.
Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:44
ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов.
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:49
А вот если прочитать это голосом ЗЁ сразу как то веселее становится...
Ну как если часто-часто говорит "халва" то во рту станет сладко)
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:10
moveton
Згадаємо історію:
- наш ВВП ріс з 1991 по 2008. І дуже хорошими темпами;
- в 2008-му обвалився приблизно в 10 разів
- 2013-й - особливо на додану вартість не повпливав.
Тому нам потрібен час, аби відновити 10-ти кратне падіння, яке було визвано нікчемними менеджерами(пост СРСР) і куклами Юрій53. Адже перебороти режим всезагрібання, який прививався з 1923р - на це теж треба час
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:15
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:36
freeze Інфа бралася з різних джерел. Найперше, що мене зацікавило, - падіння продажів нових автомобілів в 2009-му(5-ти кратне) та 2014-му(2-х кратне) роках. І вирішив дослідити. Результат - описано в пості вище.
Що до приплітання Юрія - ніхто не має права називати людину нікчемою, не приводячи доказів. Він порушив це правило.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:48
freeze Додам трохи статистики, яку вивів в презентаційні слайди:
Виробництво взуття:
1990р - 196 млн пар;
2018р - 19,6 млн пар(в 2010-му, якщо я вірно пам*ятаю, було 5 млн пар).
Виробництво сталі:
1990р - 52,6 млн т
2018р - 21,3 млн т
Виробництво олії:
1990р - 1 млн т;
2018р - 5,1 млн т.
Що до 2014-го - то він теж зменшив ВВП країни, але виробництво, загалом, було на дуже низькому рівні, яке за часи Ющенка та Януковича не дуже й старалося відновитися.
Ці цифри взяти зі статистики держ. стату.
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