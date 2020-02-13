Україна є єдиною країною серед її сусідів, в якій рівень ВВП на душу зайнятої людини впав у порівнянні з 1991 роком.
Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:44
ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов.
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:49
А вот если прочитать это голосом ЗЁ сразу как то веселее становится...
Ну как если часто-часто говорит "халва" то во рту станет сладко)
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:10
moveton
Згадаємо історію:
- наш ВВП ріс з 1991 по 2008. І дуже хорошими темпами;
- в 2008-му обвалився приблизно в 10 разів
- 2013-й - особливо на додану вартість не повпливав.
Тому нам потрібен час, аби відновити 10-ти кратне падіння, яке було визвано нікчемними менеджерами(пост СРСР) і куклами Юрій53. Адже перебороти режим всезагрібання, який прививався з 1923р - на це теж треба час
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:15
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:36
freeze Інфа бралася з різних джерел. Найперше, що мене зацікавило, - падіння продажів нових автомобілів в 2009-му(5-ти кратне) та 2014-му(2-х кратне) роках. І вирішив дослідити. Результат - описано в пості вище.
Що до приплітання Юрія - ніхто не має права називати людину нікчемою, не приводячи доказів. Він порушив це правило.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:48
freeze Додам трохи статистики, яку вивів в презентаційні слайди:
Виробництво взуття:
1990р - 196 млн пар;
2018р - 19,6 млн пар(в 2010-му, якщо я вірно пам*ятаю, було 5 млн пар).
Виробництво сталі:
1990р - 52,6 млн т
2018р - 21,3 млн т
Виробництво олії:
1990р - 1 млн т;
2018р - 5,1 млн т.
Що до 2014-го - то він теж зменшив ВВП країни, але виробництво, загалом, було на дуже низькому рівні, яке за часи Ющенка та Януковича не дуже й старалося відновитися.
Ці цифри взяти зі статистики держ. стату.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:38
есть и еще интересные цифры
Выработка эл. энергии
1988- 297 млрд. квт-ч
2019 -150 млрд.
Добыча угля - 195 млн. и 28 млн. т.
Поголовье коров - 8,2 млн. и 1,8 млн.
Поголовье КРС - 26 млн. голов и 3,7 млн!
Поголовье свиней - 18 млн. и 5,6 млн.
И, наконец, самое ГЛАВНОЕ - наличное население в 92-ом году -52 млн., в 2020-ом (без ЛНДР) - около 32,2 млн.
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:20
Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.
За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.
Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:31
Ничего подобного, сравнивается не количество трусов, а созданная ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, т.е. овеществленный человеческий труд. В конце 80-х ВВП УССР по ППС был около 350 млрд. ТЕХ ДОЛЛАРОВ, т.е. примерно 750 млрд. нынешних. В 2018-ом - около 400 млрд, т.е. чуть более половины от тогдашнего уровня. В 88-ом его производили около 24 млн. занятых, сейчас, дай Бог 14 млн. (реально)
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