ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

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Странно, Европейцы официально заявляют противоположное: - Украина самая богатая страна!
Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Странно, Европейцы официально заявляют противоположное: - Украина самая богатая страна!
Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.
GDP, PPP (current international $) Ukraine 2018 390,972.93 Ukraine 1991 333,641.63 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 В конце 80-х ВВП был процентов на 10 больше, чем в 91-ом. Насчет богатства - в 92-ом страна имела общий внешний долг (государственный +частный)0,0 млрд. долларов, на начало 2020-го - 120 млрд. При скукожевшейся едва ли не вдвое экономике. Объяснение простое - деньги зашли в страну транзитом и вышли, не оставив следов (кроме долгов и необходимсоти их обслуживать). Отсюда и острова с замками.
ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов. За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят. Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?
І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні? Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць. Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно. А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.
Kudrjavuy написав:Странно, Европейцы официально заявляют противоположное: - Украина самая богатая страна!
Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.
GDP, PPP (current international $) Ukraine 2018 390,972.93 Ukraine 1991 333,641.63 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 В конце 80-х ВВП был процентов на 10 больше, чем в 91-ом. Насчет богатства - в 92-ом страна имела общий внешний долг (государственный +частный)0,0 млрд. долларов, на начало 2020-го - 120 млрд. При скукожевшейся едва ли не вдвое экономике. Объяснение простое - деньги зашли в страну транзитом и вышли, не оставив следов (кроме долгов и необходимсоти их обслуживать). Отсюда и острова с замками.
"Экономика Государства" вложена в опцию купил-продал. И я об этом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов. За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят. Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?
І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні? Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць. Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно. А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.
C мясом тоже проблемы - УССР производила 4,3 млн. т мяса и 840 тыс. т колбасных изделий, сейчас 2,3 млн. и 240 тыс. т (соответственно). Да и откуда же ему взяться, если свиней стало меньше в 3,5 раза, а КРС - в 7 раз. Даже сахара сейчас производится на 5 млн. т!!! меньше, чем 30 лет назад. И жилья строится вдвое меньше.