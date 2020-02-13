RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВВП на одного зайнятого
в Україні впав за час...

ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25

Re: ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Странно, Европейцы официально заявляют противоположное:
- Украина самая богатая страна!

Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7826
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:38

  Kudrjavuy написав:Странно, Европейцы официально заявляют противоположное:
- Украина самая богатая страна!

Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.

GDP, PPP (current international $)
Ukraine 2018 390,972.93
Ukraine 1991 333,641.63
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
В конце 80-х ВВП был процентов на 10 больше, чем в 91-ом.
Насчет богатства - в 92-ом страна имела общий внешний долг (государственный +частный)0,0 млрд. долларов, на начало 2020-го - 120 млрд. При скукожевшейся едва ли не вдвое экономике. Объяснение простое - деньги зашли в страну транзитом и вышли, не оставив следов (кроме долгов и необходимсоти их обслуживать). Отсюда и острова с замками.
Волгарь
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:41

  ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.
За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.
Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?

І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні?
Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць.
Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно.
А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 08.08.18
Подякував: 41 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:01

  Волгарь написав:
  Kudrjavuy написав:Странно, Европейцы официально заявляют противоположное:
- Украина самая богатая страна!

Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.

GDP, PPP (current international $)
Ukraine 2018 390,972.93
Ukraine 1991 333,641.63
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
В конце 80-х ВВП был процентов на 10 больше, чем в 91-ом.
Насчет богатства - в 92-ом страна имела общий внешний долг (государственный +частный)0,0 млрд. долларов, на начало 2020-го - 120 млрд. При скукожевшейся едва ли не вдвое экономике. Объяснение простое - деньги зашли в страну транзитом и вышли, не оставив следов (кроме долгов и необходимсоти их обслуживать). Отсюда и острова с замками.

"Экономика Государства" вложена в опцию купил-продал.
И я об этом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7826
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:12

  jeugen написав:
  ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.
За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.
Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?

І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні?
Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць.
Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно.
А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.

C мясом тоже проблемы - УССР производила 4,3 млн. т мяса и 840 тыс. т колбасных изделий, сейчас 2,3 млн. и 240 тыс. т (соответственно). Да и откуда же ему взяться, если свиней стало меньше в 3,5 раза, а КРС - в 7 раз. Даже сахара сейчас производится на 5 млн. т!!! меньше, чем 30 лет назад. И жилья строится вдвое меньше.
Волгарь
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного...
R2 » Пон 17 лют, 2020 17:14
5 224
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 09:20
p_a_l
В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...
R2 » Чет 13 лют, 2020 18:31
9 622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 22:47
Gastarbaiter
Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг
R2 » Пон 17 лют, 2020 13:27
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 13:28
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron