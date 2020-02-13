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ВВП на одного зайнятого
в Україні впав за час...

ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25

Re: ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Странно, Европейцы официально заявляют противоположное:
- Украина самая богатая страна!

Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:38

  Kudrjavuy написав:Странно, Европейцы официально заявляют противоположное:
- Украина самая богатая страна!

Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.

GDP, PPP (current international $)
Ukraine 2018 390,972.93
Ukraine 1991 333,641.63
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
В конце 80-х ВВП был процентов на 10 больше, чем в 91-ом.
Насчет богатства - в 92-ом страна имела общий внешний долг (государственный +частный)0,0 млрд. долларов, на начало 2020-го - 120 млрд. При скукожевшейся едва ли не вдвое экономике. Объяснение простое - деньги зашли в страну транзитом и вышли, не оставив следов (кроме долгов и необходимсоти их обслуживать). Отсюда и острова с замками.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:41

  ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.
За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.
Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?

І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні?
Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць.
Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно.
А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:01

  Волгарь написав:
  Kudrjavuy написав:Странно, Европейцы официально заявляют противоположное:
- Украина самая богатая страна!

Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.

GDP, PPP (current international $)
Ukraine 2018 390,972.93
Ukraine 1991 333,641.63
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
В конце 80-х ВВП был процентов на 10 больше, чем в 91-ом.
Насчет богатства - в 92-ом страна имела общий внешний долг (государственный +частный)0,0 млрд. долларов, на начало 2020-го - 120 млрд. При скукожевшейся едва ли не вдвое экономике. Объяснение простое - деньги зашли в страну транзитом и вышли, не оставив следов (кроме долгов и необходимсоти их обслуживать). Отсюда и острова с замками.

"Экономика Государства" вложена в опцию купил-продал.
И я об этом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:12

  jeugen написав:
  ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.
За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.
Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?

І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні?
Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць.
Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно.
А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.

C мясом тоже проблемы - УССР производила 4,3 млн. т мяса и 840 тыс. т колбасных изделий, сейчас 2,3 млн. и 240 тыс. т (соответственно). Да и откуда же ему взяться, если свиней стало меньше в 3,5 раза, а КРС - в 7 раз. Даже сахара сейчас производится на 5 млн. т!!! меньше, чем 30 лет назад. И жилья строится вдвое меньше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:37

  Волгарь написав:
  jeugen написав:І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні?
Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць.
Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно.
А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.

C мясом тоже проблемы - УССР производила 4,3 млн. т мяса и 840 тыс. т колбасных изделий, сейчас 2,3 млн. и 240 тыс. т (соответственно). Да и откуда же ему взяться, если свиней стало меньше в 3,5 раза, а КРС - в 7 раз. Даже сахара сейчас производится на 5 млн. т!!! меньше, чем 30 лет назад. И жилья строится вдвое меньше.

частные подворья, на которых производилось 75% продуктов не учитывалось.
С этой статистикой - в туалет ибо она из советских газет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:46

Посчитайте ВВП по 0.68 грн./1$, как считали при совке, посмотрите, куда денется 10-ти кратное падение... А еще вспомните "Украинский миллиард" (пудов) зерновых "сверхдостижение" на конец 9ой пятилетки (16 млн.т.), И сегодняшних 76 млн.т.)))...
sergy_kulinich
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:19

Re: ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

  Волгарь написав:C мясом тоже проблемы - УССР производила 4,3 млн. т мяса и 840 тыс. т колбасных изделий, сейчас 2,3 млн. и 240 тыс. т (соответственно). Да и откуда же ему взяться, если свиней стало меньше в 3,5 раза, а КРС - в 7 раз. Даже сахара сейчас производится на 5 млн. т!!! меньше, чем 30 лет назад. И жилья строится вдвое меньше.

Я ж про те ж саме. своєю фразою я мав на увазі, що, по невідомим причинам, завозити м*ясо з-за кордону є дешевше ніж виготовляти своє.
Оскільки я родом з Кіровограда - то маю декілька знайомих фермерів. І що можу сказати: один продовжує працювати традиційними методами, а інший замовив нове обладнання в кредит. І як результат - перший відмовився від живності, а лишився виключно з полями. А 2-й отриимує прибуток, як від полів, так і від фермерства.
Саме відсутність нових технологій, із-за небажання менеджменту я вважаю основною причиною падіння виробництва. І немає чого державним спікерам прив*язувати сюди вартість енергоносіїв. Чи Ви думаєте, що в Польщі вони дешевше? Чи в Польщі все виробництво дотується? Чи може з/п там нижче?
Просто жлоби хочуть більше. І їм краще там купувати острови та замки, а тут плакатися про вартості енергоносіїв. І що з такими цінами їх бізнес нерентабельний.
P.S.:В карпатах люди відрами нафту виливають. І ШЕЛЛ просилося розробляти ці місця. Під Кропивницьком алмази знайшли, й ПАР просилися їх розробляти. Ми всім відмовили. А тепер для жлобів це нерентабельна розробка.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:32

  Волгарь написав:
  ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.
За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.
Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?

Ничего подобного, сравнивается не количество трусов, а созданная ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, т.е. овеществленный человеческий труд. В конце 80-х ВВП УССР по ППС был около 350 млрд. ТЕХ ДОЛЛАРОВ, т.е. примерно 750 млрд. нынешних. В 2018-ом - около 400 млрд, т.е. чуть более половины от тогдашнего уровня. В 88-ом его производили около 24 млн. занятых, сейчас, дай Бог 14 млн. (реально)

Вам такое надо гдет на площади с броневичка вещать для старушек :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:48

  jeugen написав:
  ssnet написав:Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.
За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.
Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?

І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні?
Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць.
Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно.
А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.

Если бы было бы все так просто, то не было бы продаж китайцам и объединения автопроизводителей. У нас очень маленький рынок и на нем многие вещи в современных условиях делать не рентабельно. Может оказаться , что сделать кузов машины будет дороже чем купить машину в Китае и разобрать ее до кузова.
Про сх - вон в Киеве продовольственные ярмарки - есть свое и мясо, картоха и другие овощи. Люди продать привезенное не могут, под вечер скидывают цены. Какое смысл вспахивать больше на плантациях, чтоб оно сгнило и потом это выбросить?
ssnet
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