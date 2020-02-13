ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25

Странно, Европейцы официально заявляют противоположное:

- Украина самая богатая страна!



Замки, недвижимость, острова,.... - скупают предприимчивые украинцы не только по Европе, но и всему миру.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.