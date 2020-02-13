ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Додано: Вів 18 лют, 2020 15:33

ssnet написав: Если бы было бы все так просто, то не было бы продаж китайцам и объединения автопроизводителей. У нас очень маленький рынок и на нем многие вещи в современных условиях делать не рентабельно. Может оказаться , что сделать кузов машины будет дороже чем купить машину в Китае и разобрать ее до кузова.

Про сх - вон в Киеве продовольственные ярмарки - есть свое и мясо, картоха и другие овощи. Люди продать привезенное не могут, под вечер скидывают цены. Какое смысл вспахивать больше на плантациях, чтоб оно сгнило и потом это выбросить? Если бы было бы все так просто, то не было бы продаж китайцам и объединения автопроизводителей. У нас очень маленький рынок и на нем многие вещи в современных условиях делать не рентабельно. Может оказаться , что сделать кузов машины будет дороже чем купить машину в Китае и разобрать ее до кузова.Про сх - вон в Киеве продовольственные ярмарки - есть свое и мясо, картоха и другие овощи. Люди продать привезенное не могут, под вечер скидывают цены. Какое смысл вспахивать больше на плантациях, чтоб оно сгнило и потом это выбросить?

У випадку АвтоЗАЗ - все дуже просто. Ще в 2010-му, коли тільки люди почали говорити про велику кількість Ланосів на дорогах і за рік продавалося близько 200 000 авомобілів (для порівняння в 2008-му було продано близько 650 000 нових автомобілів, а в 2019-му - близько 90 000 нових авто, згідно з даними Аутоконсалт) - запускати в продаж нові моделі. Повертати Леганзу та Нубіру, або щось подібне. Вже тоді треба було вводити нову модель і виводити Ланос. В 2014-му було вже пізно, хіба що перекваліфікуватися на експорт (Каліна ж продається в Германії). Тоді вже ринка у нас нестало. А, якщо тенденції росту купівлі нових автомобілів збережуться (+ 5-10 тис автомобілів в рік) - то ринок відновиться до "рентабельного" років через 10р.Тепер що до сенсу виробляти більше на прикладі тих же ярмарків:- яким чином Ви хочете отримати необхідну кількість свинячих стегон чи ошийків, як не вирощуванням необхідної кількості свиней? Якщо інші частини свині нікому не потрібні (по Вашій ціні) і Вам легше викинути їх, замість використання в створенні нового продукту, або переоцінці - це Ваші проблеми;- на цих ярмарках торгують абсолютно різні люди. І 95% з них - це перекупи. І коли в одному лотку помідори стояти по 35грн/кг, а в сусідньому по 69грн/кг - можливо тут потрібно задуматися над ціноутворенням (на цих вихідних на Куренівці я купив всі помідори в лотку(2,5кг) по 35грн);- і ще є багато прикладів таких як широко розрекламований маринад, або рецепт квашення, або харизма продавця - це все грає свою роль і саме ці люди успішно ведуть свій бізнес. Всі інші - хто як може.Тому не треба казати, що все дуже важко. До речі, що до скидання цін під вечір - то весь світ так працює і ніхто не плаче це не рентабельно. Як приклад - вийшов новий Айфон - коштує 1 000долл. Пройшов рік - цей же Айфон вже коштує 100долл.І в чому тут проблема?