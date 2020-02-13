ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

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ssnet написав:Если бы было бы все так просто, то не было бы продаж китайцам и объединения автопроизводителей. У нас очень маленький рынок и на нем многие вещи в современных условиях делать не рентабельно. Может оказаться , что сделать кузов машины будет дороже чем купить машину в Китае и разобрать ее до кузова. Про сх - вон в Киеве продовольственные ярмарки - есть свое и мясо, картоха и другие овощи. Люди продать привезенное не могут, под вечер скидывают цены. Какое смысл вспахивать больше на плантациях, чтоб оно сгнило и потом это выбросить?
У випадку АвтоЗАЗ - все дуже просто. Ще в 2010-му, коли тільки люди почали говорити про велику кількість Ланосів на дорогах і за рік продавалося близько 200 000 авомобілів (для порівняння в 2008-му було продано близько 650 000 нових автомобілів, а в 2019-му - близько 90 000 нових авто, згідно з даними Аутоконсалт) - запускати в продаж нові моделі. Повертати Леганзу та Нубіру, або щось подібне. Вже тоді треба було вводити нову модель і виводити Ланос. В 2014-му було вже пізно, хіба що перекваліфікуватися на експорт (Каліна ж продається в Германії). Тоді вже ринка у нас нестало. А, якщо тенденції росту купівлі нових автомобілів збережуться (+ 5-10 тис автомобілів в рік) - то ринок відновиться до "рентабельного" років через 10р. Тепер що до сенсу виробляти більше на прикладі тих же ярмарків: - яким чином Ви хочете отримати необхідну кількість свинячих стегон чи ошийків, як не вирощуванням необхідної кількості свиней? Якщо інші частини свині нікому не потрібні (по Вашій ціні) і Вам легше викинути їх, замість використання в створенні нового продукту, або переоцінці - це Ваші проблеми; - на цих ярмарках торгують абсолютно різні люди. І 95% з них - це перекупи. І коли в одному лотку помідори стояти по 35грн/кг, а в сусідньому по 69грн/кг - можливо тут потрібно задуматися над ціноутворенням (на цих вихідних на Куренівці я купив всі помідори в лотку(2,5кг) по 35грн); - і ще є багато прикладів таких як широко розрекламований маринад, або рецепт квашення, або харизма продавця - це все грає свою роль і саме ці люди успішно ведуть свій бізнес. Всі інші - хто як може. Тому не треба казати, що все дуже важко. До речі, що до скидання цін під вечір - то весь світ так працює і ніхто не плаче це не рентабельно. Як приклад - вийшов новий Айфон - коштує 1 000долл. Пройшов рік - цей же Айфон вже коштує 100долл. І в чому тут проблема?
jeugen написав:І хто тут по Вашому винуватий? Менеджмент, статисти чи аналітики, які не вміють вірно інтерпретувати данні? Підкажу - 1-і та 3-і. Адже саме аналітики мали звернути увагу на причини зменшення попиту. А менеджери мали відреагувати моментально. Адже це "раптом" настає не за день і не за рік. Яскравий цьому приклад АвтоЗАЗ. Який недорозвинений ще 3 роки продовжував кліпати Ланоси, після такого суттєвого зменшення попиту на них? Чому на ринок були введені Авео та Чері, як нові моделі, а не проаналізовано ринок і не виконано власну розробку моделі на базі "горбатого", можливо навіть повнопривідного. Тим паче що в мережі вже було створено безліч 3д моделей. Просто вибрати найкращу, заплатити дизайнеру, переобладнати виробництво і запустити. Адже в таких випадках, коли потенційний покупець відверто говорить про те, що він втомився від одного і того ж - абсолютно не достатньо просто змінити шильдики на тому що ти і так продавав. Тут потрібно було йти важким шляхом. А тепер - випускають китайські міські вантажівки і не відомо які автобуси, по 1-му в місяць. Статисти просто зводять данні. З них спросу ніякого, якщо дані зведені вірно. А тепер, що до смішного поголов*я: так от, м*яса-то вистачає, але велика його кількість привезена з-за кордону. Навіть картопля і та з-за кордону.
C мясом тоже проблемы - УССР производила 4,3 млн. т мяса и 840 тыс. т колбасных изделий, сейчас 2,3 млн. и 240 тыс. т (соответственно). Да и откуда же ему взяться, если свиней стало меньше в 3,5 раза, а КРС - в 7 раз. Даже сахара сейчас производится на 5 млн. т!!! меньше, чем 30 лет назад. И жилья строится вдвое меньше.
частные подворья, на которых производилось 75% продуктов не учитывалось. С этой статистикой - в туалет ибо она из советских газет.
Как сейчас, так и тогда УЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕ - проводились сельхозпереписи. Возможно она была чуть завышена касательно производства, но ПОГОЛОВЬЕ СЧИТАЛИ ТОЧНО. А вот сейчас статистика ЗДОРОВО ВРЕТ. Согласно ей 1,8 млн. украинских коров, из которых всего 400 тыс. в сельхозпредприятиях (т.е. высокопородных и высокоудойных) дают аж 10 млн. т молока - 5,6 т на корову. Для сравнения, 8+ млн. российских из которых 3,2 млн. в сельхозпредприятияэ с сертифицированным удоем в 5,5 т в год на каждую- всего 31,3 млн., т.е. менее 4 т на корову в среднем по стране. А ведь по логике импортные коровы (или их потомки) в сельхозпредприятиях физически не могут давать столько же молока, сколько дают беспородные буренки на подворьях. Поэтому очевидный вывод - производство молока в стране ЗАВЫШЕНО против реального на 2,5 млн. т минимуму (1/4 всего производства). И никакой советской статистики.
sergy_kulinich написав:Посчитайте ВВП по 0.68 грн./1$, как считали при совке, посмотрите, куда денется 10-ти кратное падение... А еще вспомните "Украинский миллиард" (пудов) зерновых "сверхдостижение" на конец 9ой пятилетки (16 млн.т.), И сегодняшних 76 млн.т.)))...
Расчет от World Bank, все претензии к нему. Только не по 66 копеек - советский номинальный ВВП в 840 млрд. рублей по ИХ ДАННЫМ составлял по ППС более 2 млрд. долларов, т.е. по 40 копеек за доллар. И ПО НОМИНАЛЬНЫМ РОЗНИЧНЫМ ЦЕНАМ середины 80-х он и был таковым. Я уже не говорю о промпродукции - цены на металл/сырье/эл. энергию в СССР были НА ПОРЯДОК ниже, чем в ЕВРОПЕ. Если кто забыл - тонна нефти (600 долларов сейчас) стоила 70 рублей - ЦЕНА 6 КГ СЫРОКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ!!! в коопторге того времени или 10 кг сосисок. Грузовик ГАЗ для колхозов имел отпускную цену в 3 000 рублей - цену 4-х цветных телевизоров. Насчет миллиарда пудов - Вы заблуждаетесь. УССР стабильно собирала ежегодно 50 млн. т зерна (3 миллиарда пудов), из них около 35 млн. т пшеницы (а не 40 млн. ГМО кукурудзы, как сейчас). И производила 24 млн. т молока - против нынешних реальных 7,5.
ssnet написав:Если бы было бы все так просто, то не было бы продаж китайцам и объединения автопроизводителей. У нас очень маленький рынок и на нем многие вещи в современных условиях делать не рентабельно. Может оказаться , что сделать кузов машины будет дороже чем купить машину в Китае и разобрать ее до кузова. Про сх - вон в Киеве продовольственные ярмарки - есть свое и мясо, картоха и другие овощи. Люди продать привезенное не могут, под вечер скидывают цены. Какое смысл вспахивать больше на плантациях, чтоб оно сгнило и потом это выбросить?
У випадку АвтоЗАЗ - все дуже просто. Ще в 2010-му, коли тільки люди почали говорити про велику кількість Ланосів на дорогах і за рік продавалося близько 200 000 авомобілів (для порівняння в 2008-му було продано близько 650 000 нових автомобілів, а в 2019-му - близько 90 000 нових авто, згідно з даними Аутоконсалт) - запускати в продаж нові моделі. Повертати Леганзу та Нубіру, або щось подібне. Вже тоді треба було вводити нову модель і виводити Ланос. В 2014-му було вже пізно, хіба що перекваліфікуватися на експорт (Каліна ж продається в Германії). Тоді вже ринка у нас нестало. А, якщо тенденції росту купівлі нових автомобілів збережуться (+ 5-10 тис автомобілів в рік) - то ринок відновиться до "рентабельного" років через 10р. Тепер що до сенсу виробляти більше на прикладі тих же ярмарків: - яким чином Ви хочете отримати необхідну кількість свинячих стегон чи ошийків, як не вирощуванням необхідної кількості свиней? Якщо інші частини свині нікому не потрібні (по Вашій ціні) і Вам легше викинути їх, замість використання в створенні нового продукту, або переоцінці - це Ваші проблеми; - на цих ярмарках торгують абсолютно різні люди. І 95% з них - це перекупи. І коли в одному лотку помідори стояти по 35грн/кг, а в сусідньому по 69грн/кг - можливо тут потрібно задуматися над ціноутворенням (на цих вихідних на Куренівці я купив всі помідори в лотку(2,5кг) по 35грн); - і ще є багато прикладів таких як широко розрекламований маринад, або рецепт квашення, або харизма продавця - це все грає свою роль і саме ці люди успішно ведуть свій бізнес. Всі інші - хто як може. Тому не треба казати, що все дуже важко. До речі, що до скидання цін під вечір - то весь світ так працює і ніхто не плаче це не рентабельно. Як приклад - вийшов новий Айфон - коштує 1 000долл. Пройшов рік - цей же Айфон вже коштує 100долл. І в чому тут проблема?
Столько букв - столько глупости. 1. Основным заказчиком есть Государство - тех же автомобилей: а)скорые б) полиция в) членовозы г) Инвалидам д) служебные .............................. 2. По поводу продовольственной безопасности существует такая фишка(заказчик), как госрезерв. Отсюда и стабильность цен в национальной валюте.
И так во всём. Отложенный спрос на продукты, образование, "портебление" ... - в результате получаем геометрическую прогрессию по сокращению населения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:1. Основным заказчиком есть Государство - тех же автомобилей: а)скорые б) полиция в) членовозы г) Инвалидам д) служебные
Государства создаются для обеспечения комфортной жизни внутри них. Тем более такие большие, как Украина, и по площади, и по населению. Такие государства запросто могут быть почти самодостаточными.. но нет.. не запросто.. не могут..
Kudrjavuy написав:Столько букв - столько глупости. 1. Основным заказчиком есть Государство - тех же автомобилей: а)скорые б) полиция в) членовозы г) Инвалидам д) служебные .............................. 2. По поводу продовольственной безопасности существует такая фишка(заказчик), как госрезерв. Отсюда и стабильность цен в национальной валюте.
И так во всём. Отложенный спрос на продукты, образование, "портебление" ... - в результате получаем геометрическую прогрессию по сокращению населения.
Вы как всегда блещите. Теперь популярно, так как база регистраций - открыта. И сейчас легко перепроверить эту информацию. Из всего перечня новых автомобилей для Госсударства не зарегистрировано ни одного, так как все автомобили для госсударства идут как специализированый транспорт, а он регистрируется отдельной статьей. Возможно, сотня вторая для мелких чинуш и проскочила, но не более. А к чему вообще госрезерв для рыночных/базарных отношений? Или госрезерв нанимает чурок, что бы те стояли на ярморке и продавали помидоры в 2 раза дешевле общерыночной? Раньше госрезерв действовал через сеть своих магазинов, но я их не видел ни тогда, и не вижу их и сейчас. В нашей стране госрезерв не имеет особого значения. Вспомнить гречку по 40 или рис по 30?
Волгарь написав:Как сейчас, так и тогда УЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕ - проводились сельхозпереписи. Возможно она была чуть завышена касательно производства, но ПОГОЛОВЬЕ СЧИТАЛИ ТОЧНО. А вот сейчас статистика ЗДОРОВО ВРЕТ. Согласно ей 1,8 млн. украинских коров, из которых всего 400 тыс. в сельхозпредприятиях (т.е. высокопородных и высокоудойных) дают аж 10 млн. т молока - 5,6 т на корову. Для сравнения, 8+ млн. российских из которых 3,2 млн. в сельхозпредприятияэ с сертифицированным удоем в 5,5 т в год на каждую- всего 31,3 млн., т.е. менее 4 т на корову в среднем по стране. А ведь по логике импортные коровы (или их потомки) в сельхозпредприятиях физически не могут давать столько же молока, сколько дают беспородные буренки на подворьях. Поэтому очевидный вывод - производство молока в стране ЗАВЫШЕНО против реального на 2,5 млн. т минимуму (1/4 всего производства). И никакой советской статистики.
Интересная теория. Вот только я не вижу причин в завышении фермерами "пасивного" дохода. Так как увеличение прибыли с каждой головы может привести к отмене дотаций. А вот занижение данных - это логично. Может у вас этим занимаються? и 1,5млн т уходит в чей-то карман?