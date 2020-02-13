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ВВП на одного зайнятого
в Україні впав за час...

ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:09

  jeugen написав:Вы как всегда блещите. Теперь популярно, так как база регистраций - открыта. И сейчас легко перепроверить эту информацию. Из всего перечня новых автомобилей для Госсударства не зарегистрировано ни одного, так как все автомобили для госсударства идут как специализированый транспорт, а он регистрируется отдельной статьей. Возможно, сотня вторая для мелких чинуш и проскочила, но не более.
А к чему вообще госрезерв для рыночных/базарных отношений? Или госрезерв нанимает чурок, что бы те стояли на ярморке и продавали помидоры в 2 раза дешевле общерыночной?
Раньше госрезерв действовал через сеть своих магазинов, но я их не видел ни тогда, и не вижу их и сейчас. В нашей стране госрезерв не имеет особого значения. Вспомнить гречку по 40 или рис по 30?

Систему Государства насильно разрушают заменяя её "коммерческими темами".
Теперь будете рассказывать кто по чём у кого за чем купил и продал?
Кто за этой "темой" стоит?
И почему украинцы голодают?
Или почему вынуждены бежать, для сохранения своего рода?
Не грузите откровенную глупость!

Ещё фараоны "госрезерв" "придумали", для наличия "Государства" - поэтому уже тысячи лет существует Египет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:12

  ruvex написав:У нас еще есть положительное ВВП? Похоже оно стремительно стремится к 0.

Деньги изъяты в казну.
Рабочие нах...
Купят за эти деньги по острову себе на мальдивах - а остальным кто на что горазд.
Да и основное - землю уже поделили, распахали даже тысячелетнюю степь - теперь вместо ковыли будет рости амброзия - но на товарной земле.

Машины, дороги, транспорт, строительство, наука, образование,..... - платите сами и сами, где хотите ищите деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:19

хто так рахує рахувати треба ввп на душу населення вони би ще кількість волосин на сраці порахували дурю маються
orestkohutkevych
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