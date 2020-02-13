ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

jeugen написав:

Вы как всегда блещите. Теперь популярно, так как база регистраций - открыта. И сейчас легко перепроверить эту информацию. Из всего перечня новых автомобилей для Госсударства не зарегистрировано ни одного, так как все автомобили для госсударства идут как специализированый транспорт, а он регистрируется отдельной статьей. Возможно, сотня вторая для мелких чинуш и проскочила, но не более.А к чему вообще госрезерв для рыночных/базарных отношений? Или госрезерв нанимает чурок, что бы те стояли на ярморке и продавали помидоры в 2 раза дешевле общерыночной?Раньше госрезерв действовал через сеть своих магазинов, но я их не видел ни тогда, и не вижу их и сейчас. В нашей стране госрезерв не имеет особого значения. Вспомнить гречку по 40 или рис по 30?