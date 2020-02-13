ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Додано: Сер 19 лют, 2020 09:41

jeugen написав: Волгарь написав: Как сейчас, так и тогда УЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕ - проводились сельхозпереписи.

Возможно она была чуть завышена касательно производства, но ПОГОЛОВЬЕ СЧИТАЛИ ТОЧНО. А вот сейчас статистика ЗДОРОВО ВРЕТ. Согласно ей 1,8 млн. украинских коров, из которых всего 400 тыс. в сельхозпредприятиях (т.е. высокопородных и высокоудойных) дают аж 10 млн. т молока - 5,6 т на корову. Для сравнения, 8+ млн. российских из которых 3,2 млн. в сельхозпредприятияэ с сертифицированным удоем в 5,5 т в год на каждую- всего 31,3 млн., т.е. менее 4 т на корову в среднем по стране. А ведь по логике импортные коровы (или их потомки) в сельхозпредприятиях физически не могут давать столько же молока, сколько дают беспородные буренки на подворьях. Поэтому очевидный вывод - производство молока в стране ЗАВЫШЕНО против реального на 2,5 млн. т минимуму (1/4 всего производства).

И никакой советской статистики. Как сейчас, так и тогда УЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕ - проводились сельхозпереписи.Возможно она была чуть завышена касательно производства, но ПОГОЛОВЬЕ СЧИТАЛИ ТОЧНО. А вот сейчас статистика ЗДОРОВО ВРЕТ. Согласно ей 1,8 млн. украинских коров, из которых всего 400 тыс. в сельхозпредприятиях (т.е. высокопородных и высокоудойных) дают аж 10 млн. т молока - 5,6 т на корову. Для сравнения, 8+ млн. российских из которых 3,2 млн. в сельхозпредприятияэ с сертифицированным удоем в 5,5 т в год на каждую- всего 31,3 млн., т.е. менее 4 т на корову в среднем по стране. А ведь по логике импортные коровы (или их потомки) в сельхозпредприятиях физически не могут давать столько же молока, сколько дают беспородные буренки на подворьях. Поэтому очевидный вывод - производство молока в стране ЗАВЫШЕНО против реального на 2,5 млн. т минимуму (1/4 всего производства).И никакой советской статистики.

Интересная теория. Вот только я не вижу причин в завышении фермерами "пасивного" дохода. Так как увеличение прибыли с каждой головы может привести к отмене дотаций. А вот занижение данных - это логично. Может у вас этим занимаються? и 1,5млн т уходит в чей-то карман? Интересная теория. Вот только я не вижу причин в завышении фермерами "пасивного" дохода. Так как увеличение прибыли с каждой головы может привести к отмене дотаций. А вот занижение данных - это логично. Может у вас этим занимаються? и 1,5млн т уходит в чей-то карман?

Это никакая не теория - обычное критическое отношение к действительности и умение сопоставлять факты - если в РФ 40% коров в сельхозорганизациях (высокоудойные, где корову с удоями ниже 5 т просто выбраковывают), а на Украине менее 25%, да еще коров в 4,5 раза меньше, а совокупный по стране надой меньше всего в 3,1 раза, чем в России, ВЫВОД ПРОСТОЙ - мутная статистика. А в РФ недавно была сельхозперепись, коров пересчитали, совокупное годовое производство молока снизили на 1,5 млн. т, и с тех пор оно уже выросло на 2,5 млн.Притом, что в России в коровники и племенное стадо вкладывают десятки миллиардов, и производство молока только за 19-ый год выросло на 600 тыс. т, но средний надой по стране не дотягивает до 4 т на корову против 5,6 т на Украине.А в сущности - СПОР НИ О ЧЕМ. Явно не о том, что в УССР ежегодно производилось 2,2 млн. цветных телевизоров/900 тыс. холодильников/500+ тыс. стиралок/1,7 млн. магнитофонов/900 тыс. пылесосов/900 тыс. велосипедов/115 тыс. мотоциклов/155 тыс. легковых автомобилей (ВСЕГО ЭТОГО НЕТ), а о том, что сказал пан министр - производство ВВП в стране на 1-го занятого сейчас МЕНЬШЕ, чем 30 лет назад, а занятых этих меньше на 9,5 млн (на 40%), чем 30 лет назад.