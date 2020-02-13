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ВВП на одного зайнятого
в Україні впав за час...

ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:09

  jeugen написав:Вы как всегда блещите. Теперь популярно, так как база регистраций - открыта. И сейчас легко перепроверить эту информацию. Из всего перечня новых автомобилей для Госсударства не зарегистрировано ни одного, так как все автомобили для госсударства идут как специализированый транспорт, а он регистрируется отдельной статьей. Возможно, сотня вторая для мелких чинуш и проскочила, но не более.
А к чему вообще госрезерв для рыночных/базарных отношений? Или госрезерв нанимает чурок, что бы те стояли на ярморке и продавали помидоры в 2 раза дешевле общерыночной?
Раньше госрезерв действовал через сеть своих магазинов, но я их не видел ни тогда, и не вижу их и сейчас. В нашей стране госрезерв не имеет особого значения. Вспомнить гречку по 40 или рис по 30?

Систему Государства насильно разрушают заменяя её "коммерческими темами".
Теперь будете рассказывать кто по чём у кого за чем купил и продал?
Кто за этой "темой" стоит?
И почему украинцы голодают?
Или почему вынуждены бежать, для сохранения своего рода?
Не грузите откровенную глупость!

Ещё фараоны "госрезерв" "придумали", для наличия "Государства" - поэтому уже тысячи лет существует Египет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:12

  ruvex написав:У нас еще есть положительное ВВП? Похоже оно стремительно стремится к 0.

Деньги изъяты в казну.
Рабочие нах...
Купят за эти деньги по острову себе на мальдивах - а остальным кто на что горазд.
Да и основное - землю уже поделили, распахали даже тысячелетнюю степь - теперь вместо ковыли будет рости амброзия - но на товарной земле.

Машины, дороги, транспорт, строительство, наука, образование,..... - платите сами и сами, где хотите ищите деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:19

хто так рахує рахувати треба ввп на душу населення вони би ще кількість волосин на сраці порахували дурю маються
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:41

  jeugen написав:
  Волгарь написав:Как сейчас, так и тогда УЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕ - проводились сельхозпереписи.
Возможно она была чуть завышена касательно производства, но ПОГОЛОВЬЕ СЧИТАЛИ ТОЧНО. А вот сейчас статистика ЗДОРОВО ВРЕТ. Согласно ей 1,8 млн. украинских коров, из которых всего 400 тыс. в сельхозпредприятиях (т.е. высокопородных и высокоудойных) дают аж 10 млн. т молока - 5,6 т на корову. Для сравнения, 8+ млн. российских из которых 3,2 млн. в сельхозпредприятияэ с сертифицированным удоем в 5,5 т в год на каждую- всего 31,3 млн., т.е. менее 4 т на корову в среднем по стране. А ведь по логике импортные коровы (или их потомки) в сельхозпредприятиях физически не могут давать столько же молока, сколько дают беспородные буренки на подворьях. Поэтому очевидный вывод - производство молока в стране ЗАВЫШЕНО против реального на 2,5 млн. т минимуму (1/4 всего производства).
И никакой советской статистики.

Интересная теория. Вот только я не вижу причин в завышении фермерами "пасивного" дохода. Так как увеличение прибыли с каждой головы может привести к отмене дотаций. А вот занижение данных - это логично. Может у вас этим занимаються? и 1,5млн т уходит в чей-то карман?

Это никакая не теория - обычное критическое отношение к действительности и умение сопоставлять факты - если в РФ 40% коров в сельхозорганизациях (высокоудойные, где корову с удоями ниже 5 т просто выбраковывают), а на Украине менее 25%, да еще коров в 4,5 раза меньше, а совокупный по стране надой меньше всего в 3,1 раза, чем в России, ВЫВОД ПРОСТОЙ - мутная статистика. А в РФ недавно была сельхозперепись, коров пересчитали, совокупное годовое производство молока снизили на 1,5 млн. т, и с тех пор оно уже выросло на 2,5 млн.
Притом, что в России в коровники и племенное стадо вкладывают десятки миллиардов, и производство молока только за 19-ый год выросло на 600 тыс. т, но средний надой по стране не дотягивает до 4 т на корову против 5,6 т на Украине.
А в сущности - СПОР НИ О ЧЕМ. Явно не о том, что в УССР ежегодно производилось 2,2 млн. цветных телевизоров/900 тыс. холодильников/500+ тыс. стиралок/1,7 млн. магнитофонов/900 тыс. пылесосов/900 тыс. велосипедов/115 тыс. мотоциклов/155 тыс. легковых автомобилей (ВСЕГО ЭТОГО НЕТ), а о том, что сказал пан министр - производство ВВП в стране на 1-го занятого сейчас МЕНЬШЕ, чем 30 лет назад, а занятых этих меньше на 9,5 млн (на 40%), чем 30 лет назад.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:50

Re: ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

1991 год это наследие СССР ( УРСР) тогда еще экономические связи с РФ и другими странами СНГ не были нарушены , то есть можно сказать это еще был СССР с его налаженными связями и рынками сбыта , Украина в составе СССР была лидирующей республикой по производству всего и вся , в Украине было сосредоточено большинство производств СССР во всех областях и конечно это была плановая экономика далеко не все было реально востребовано ( много работало на оборонку и холодную войну) ... Что то умерло за ненадобностью , а что то было просрано профукано распилено на металлолом , к сожалению далеко не все было приватизировано ушлыми олигархами и не все сохранилось в руках государства.
Так что сравнение 1991 с 2020 не корректно .... вот например 2000 и 2020 более менее
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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