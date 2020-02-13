ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

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jeugen написав:Вы как всегда блещите. Теперь популярно, так как база регистраций - открыта. И сейчас легко перепроверить эту информацию. Из всего перечня новых автомобилей для Госсударства не зарегистрировано ни одного, так как все автомобили для госсударства идут как специализированый транспорт, а он регистрируется отдельной статьей. Возможно, сотня вторая для мелких чинуш и проскочила, но не более. А к чему вообще госрезерв для рыночных/базарных отношений? Или госрезерв нанимает чурок, что бы те стояли на ярморке и продавали помидоры в 2 раза дешевле общерыночной? Раньше госрезерв действовал через сеть своих магазинов, но я их не видел ни тогда, и не вижу их и сейчас. В нашей стране госрезерв не имеет особого значения. Вспомнить гречку по 40 или рис по 30?
Систему Государства насильно разрушают заменяя её "коммерческими темами". Теперь будете рассказывать кто по чём у кого за чем купил и продал? Кто за этой "темой" стоит? И почему украинцы голодают? Или почему вынуждены бежать, для сохранения своего рода? Не грузите откровенную глупость!
Ещё фараоны "госрезерв" "придумали", для наличия "Государства" - поэтому уже тысячи лет существует Египет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ruvex написав:У нас еще есть положительное ВВП? Похоже оно стремительно стремится к 0.
Деньги изъяты в казну. Рабочие нах... Купят за эти деньги по острову себе на мальдивах - а остальным кто на что горазд. Да и основное - землю уже поделили, распахали даже тысячелетнюю степь - теперь вместо ковыли будет рости амброзия - но на товарной земле.
Машины, дороги, транспорт, строительство, наука, образование,..... - платите сами и сами, где хотите ищите деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Как сейчас, так и тогда УЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕ - проводились сельхозпереписи. Возможно она была чуть завышена касательно производства, но ПОГОЛОВЬЕ СЧИТАЛИ ТОЧНО. А вот сейчас статистика ЗДОРОВО ВРЕТ. Согласно ей 1,8 млн. украинских коров, из которых всего 400 тыс. в сельхозпредприятиях (т.е. высокопородных и высокоудойных) дают аж 10 млн. т молока - 5,6 т на корову. Для сравнения, 8+ млн. российских из которых 3,2 млн. в сельхозпредприятияэ с сертифицированным удоем в 5,5 т в год на каждую- всего 31,3 млн., т.е. менее 4 т на корову в среднем по стране. А ведь по логике импортные коровы (или их потомки) в сельхозпредприятиях физически не могут давать столько же молока, сколько дают беспородные буренки на подворьях. Поэтому очевидный вывод - производство молока в стране ЗАВЫШЕНО против реального на 2,5 млн. т минимуму (1/4 всего производства). И никакой советской статистики.
Интересная теория. Вот только я не вижу причин в завышении фермерами "пасивного" дохода. Так как увеличение прибыли с каждой головы может привести к отмене дотаций. А вот занижение данных - это логично. Может у вас этим занимаються? и 1,5млн т уходит в чей-то карман?
Это никакая не теория - обычное критическое отношение к действительности и умение сопоставлять факты - если в РФ 40% коров в сельхозорганизациях (высокоудойные, где корову с удоями ниже 5 т просто выбраковывают), а на Украине менее 25%, да еще коров в 4,5 раза меньше, а совокупный по стране надой меньше всего в 3,1 раза, чем в России, ВЫВОД ПРОСТОЙ - мутная статистика. А в РФ недавно была сельхозперепись, коров пересчитали, совокупное годовое производство молока снизили на 1,5 млн. т, и с тех пор оно уже выросло на 2,5 млн. Притом, что в России в коровники и племенное стадо вкладывают десятки миллиардов, и производство молока только за 19-ый год выросло на 600 тыс. т, но средний надой по стране не дотягивает до 4 т на корову против 5,6 т на Украине. А в сущности - СПОР НИ О ЧЕМ. Явно не о том, что в УССР ежегодно производилось 2,2 млн. цветных телевизоров/900 тыс. холодильников/500+ тыс. стиралок/1,7 млн. магнитофонов/900 тыс. пылесосов/900 тыс. велосипедов/115 тыс. мотоциклов/155 тыс. легковых автомобилей (ВСЕГО ЭТОГО НЕТ), а о том, что сказал пан министр - производство ВВП в стране на 1-го занятого сейчас МЕНЬШЕ, чем 30 лет назад, а занятых этих меньше на 9,5 млн (на 40%), чем 30 лет назад.
1991 год это наследие СССР ( УРСР) тогда еще экономические связи с РФ и другими странами СНГ не были нарушены , то есть можно сказать это еще был СССР с его налаженными связями и рынками сбыта , Украина в составе СССР была лидирующей республикой по производству всего и вся , в Украине было сосредоточено большинство производств СССР во всех областях и конечно это была плановая экономика далеко не все было реально востребовано ( много работало на оборонку и холодную войну) ... Что то умерло за ненадобностью , а что то было просрано профукано распилено на металлолом , к сожалению далеко не все было приватизировано ушлыми олигархами и не все сохранилось в руках государства. Так что сравнение 1991 с 2020 не корректно .... вот например 2000 и 2020 более менее
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama написав:1991 год это наследие СССР ( УРСР) тогда еще экономические связи с РФ и другими странами СНГ не были нарушены , то есть можно сказать это еще был СССР с его налаженными связями и рынками сбыта , Украина в составе СССР была лидирующей республикой по производству всего и вся , в Украине было сосредоточено большинство производств СССР во всех областях и конечно это была плановая экономика далеко не все было реально востребовано ( много работало на оборонку и холодную войну) ... Что то умерло за ненадобностью , а что то было просрано профукано распилено на металлолом , к сожалению далеко не все было приватизировано ушлыми олигархами и не все сохранилось в руках государства. Так что сравнение 1991 с 2020 не корректно .... вот например 2000 и 2020 более менее
Насчет большинства Вы хватили - в 1988-ом объем промпроизводства в УССР составлял 157 млрд. советских рублей, в РСФСР -492 млрд, т.е. 32%. В 19-ом 2,4 трлн. гривен и 69,5 трлн. рублей, т.е. 95 млрд. и 1,1 трлн. долларов в эквиваленте, или около 9% (по машиностроению/металлообработке соотношение почти 20 к 1). Если брать с/х, то в РФ против РСФСР производство мяса выросло на 20%, зерна - на 30%, сахара на 87%, растительного масла - в 6 раз!!!, и лишь молока сократилось на 42%. На Украине по сравнению с УССР, выросло производство зерна (на 50% в основном за счет кукурузы) и растительного масла, а вот мяса сократилось почти на 50%, молока - минимум в 3 раза, сахара - в 3,8 раза. Строительство жилья в РФ увеличилось на 15%, на Украине снизилось вдвое. Как итог, ВВП РФ превысил по ППС 4 трлн. долларов и составляет 92% от этого показателя ФРГ, Украины - 390 млрд., т.е. разрыв в размерах экономик за годы независимости вырос с 1 к 3 до 1 к 10+.
Волгарь написав:Явно не о том, что в УССР ежегодно производилось 2,2 млн. цветных телевизоров/900 тыс. холодильников/500+ тыс. стиралок/1,7 млн. магнитофонов/900 тыс. пылесосов/900 тыс. велосипедов/115 тыс. мотоциклов/155 тыс. легковых автомобилей (ВСЕГО ЭТОГО НЕТ)
Была тогда альтернатива, позволяющая купить что-то нормального качества - нет. Вот и весь ответ. Когда рынок закрыт, то легко можно толкать всякое говнище в огромных количествах. Бюджет,например, Украины около 100 млрд баксов, бюджет Самсунга 1000. т.е если Украина будет все ресурсы направлять на разработку товаров, то это будет меньше, чем это делает Самсунг. А есть еще маркетинг, и прочее. Как только рынок открылся , все и сдохло и продолжает додыхать. И до вас не доходит, что пищевые привычки изменились по сравнению с совком, существенная часть людей не употребляют молочного кроме сыров, не едят хлеб. Мясо чередуют с другими белковыми продуктами, а некоторые вообще не едят.
Волгарь написав:Явно не о том, что в УССР ежегодно производилось 2,2 млн. цветных телевизоров/900 тыс. холодильников/500+ тыс. стиралок/1,7 млн. магнитофонов/900 тыс. пылесосов/900 тыс. велосипедов/115 тыс. мотоциклов/155 тыс. легковых автомобилей (ВСЕГО ЭТОГО НЕТ)
Была тогда альтернатива, позволяющая купить что-то нормального качества - нет. Вот и весь ответ. Когда рынок закрыт, то легко можно толкать всякое говнище в огромных количествах. Бюджет,например, Украины около 100 млрд баксов, бюджет Самсунга 1000. т.е если Украина будет все ресурсы направлять на разработку товаров, то это будет меньше, чем это делает Самсунг. А есть еще маркетинг, и прочее. Как только рынок открылся , все и сдохло и продолжает додыхать. И до вас не доходит, что пищевые привычки изменились по сравнению с совком, существенная часть людей не употребляют молочного кроме сыров, не едят хлеб. Мясо чередуют с другими белковыми продуктами, а некоторые вообще не едят.
А Вы помните, ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ все эти товары к концу 88-го? Да потому, что иХ ВЫВЕЗЛИ ЧЕЛНОКИ. При курсе 15 к 1 советский телевизор пользовался бешеным спросом в Восточной Европе. Это первое. Второе - а кто запрещал наладить производство всей этой продукции на Украине? В России же наладили, и продолжают производить ежегодно по 9 млн. телевизоров, 4 млн. холодильников и 3,5 млн. стиралок, 1,7 млн. легковушек (все товары много больше, чем 30 лет назад). И все находит спрос. Да, сборка, но местная. Да что РФ - аграрная Словакия за последние 30 лет превратилась в мастерскую Европы, бурно развивается Венгрия, а тут. видимо, МЕСТО ТАКОЕ... Насчет бюджета Украины - Вы весьма вольно обращаетесь с цифрами. По доходам он в 19-ом был меньше триллиона гривен - 40 млрд. долларов.
Волгарь написав:Как итог, ВВП РФ превысил по ППС 4 трлн. долларов и составляет 92% от этого показателя ФРГ, Украины - 390 млрд., т.е. разрыв в размерах экономик за годы независимости вырос с 1 к 3 до 1 к 10+.
Вот этой фразой Вы что хотели показать? Только то что там написано, или то, что русских имеют в 10 раз больше, чем при союзе? Ведь зарплаты у нас сопоставимы и тогда и сейчас.
Волгарь написав:В России же наладили, и продолжают производить ежегодно по 9 млн. телевизоров, 4 млн. холодильников и 3,5 млн. стиралок, 1,7 млн. легковушек (все товары много больше, чем 30 лет назад).
С каких пор Самсунг и еЛЖи стали истинно русским брендом? То, что корейци построили у вас заводы - тяжело назвать достижением. У нас тоже Зануся собирается и что? Вон куча псевдо производителей появилось, который заказывают в Китае товар со своей брендовкой как Днипро-М и прочие. Я не говорю о том, что у нас дела идут лучше чем в России, возможно нам именно Путина и не хватает. Но у Порошенко не получилось, слишком тянул. Успел только частично фундамент подготовить. Эти - до сих пор планируют, без реальных действий. Собственники бизнесов - тоже супли жуют. Вот и строим мы рублевки, собираем клубники, дальнобоим по штатам и ремонтируем сантехнику в Кинаде.
Простите, я не буду спорить все описывается всего 3-мя цифрами GNI per capita, PPP (current international $) Russian Federation 2018 26,470 Ukraine 2018 9,020 Poland 2018 30,010 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD Что означает сей термин - почитайте в Вике. Согласно ему среднедушевой национальный доход в РФ ВТРОЕ выше чем на Украине. Но меня, в сущности удивляет не это, а то, как сидя по уши в....по всем показателям, в стране, где уже 28 лет полным ходом идет ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, фактичсеки уничтоживашая промышленность, а бурное выращивание ГМО курудзы и соняшника грозит превратить лучшие а мире черноземы в суглинок,которая потеряла за 1 поколение почти 40% своих сограждан, где смертность населения в 2019-ом на уровне 1932-го!!!, МОЖНО НЕ ЗАМЕЧАТЬ ВСЕГО ЭТОГО.