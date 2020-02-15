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Українці зможуть отримувати
дві пенсії (законопроєкт)

Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:48

Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть отримувати дві пенсії.

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R2
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Пора переходить на накопительную систему, и постепенный переход - хороший вариант.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:50

обязан
И этим все сказано.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:17

hlaaluu Когда-то был на накопительной системе в добровольно-принудительном порядке в Нафтогазе - называлась "Блакитна магыстраль". Высчитывали автоматом с 1996г сперва 50грн, потом 100 грн. каждый месяц т. д. В 2010 г. пошел шухер, что они банкроты и все сотрудники пошли забирать свои накопления. Вышло, что я заплатил за все время 25000 грн, после уплаты налогов в 2010 г. на эту сумму негосударственным пенсионным фондом (а в 1996г при подписании договора этого закона не было т. к. он стал моим налоговым агентом в 2000-х годах без моего ведома с подачи депутатов) я получил 7000 грн. А если бы я конвертировал в USD, а не давал деньги в фонд, то это-бы была приличная сумма. А если учесть инфляцию, то это все кидалово. :D
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:25

Да, romiks2009, это реальное кидалово. Только недалекий человек может верить в работоспособность каких-либо фондов в умирающей экономике. Уже 30 лет наблюдаю за сдешними людьми, жизнь их ничему не учит, они не умнеют. Это какая-то клиника (((
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:22

Очередной побор придумали. Плати государству (читай - на содержание чиновников) 3% сейчас, и МОЖЕТ БЫТЬ через 20 лет получишь подачку к пенсии.
Dobrofey
 
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