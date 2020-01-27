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Xiaomi створює завод, на якому
будуть працювати лише...

Xiaomi створює завод, на якому будуть працювати лише...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:14

Xiaomi створює завод, на якому будуть працювати лише...

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi створює заводи, які будуть повністю автоматизованими.

Дивися повний текст Xiaomi створює завод, на якому будуть працювати лише роботи (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:14

..так вот зачем им понадобилось "выпустить джина из банки" (короновирус..) - расчистить место для робото-железяк, чтоб биомасса не путалась под.. присосками?!...
maestro71
 
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