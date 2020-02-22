ТОП 5 полезных советов безопасных покупок из Китая

Додано: Сер 19 лют, 2020 14:33

Несколько лет покупаю на Алиэкспрессе всякую мелочевку до 15$, хотя первый раз в конце 2014го была покупка 10" планшета Onda за почти 200$. Покупка была спешной, $карты не было, поэтому оплата была через гривневую карту укр.банка с польскими корнями. Примечательно, что по итогу, меня нажухал не китайский продавец, а свой банк, который провёл конвертацию конечно по своему выгодному курсу, но ему захотелось ещё выгоды, и через полмесяца этот самый банк нащитал штраф за мифический овердрафт, прикрываясь якобы курсовой разницей. Однако неприятный осадок от проплаты компенсировался хорошим планшетом, работающим и поныне.

В последующие годы на Али было куплено много чего, и всё это только благодаря одному гл.фактору - это функция Алиэкспресс "защита покупателя" . Без неё, всё остальное не имеет смысла. И таки да, Али мне возвращал обратно на карту деньгу из-за недобросовестного продавца, и даже компенсацию за небольшой брачёк товара.

Из опыта покупки дам свои 5-6 советов:

- смотрим на рейтинг продавца (от 96% и выше)

- смотрим на отзывы покупателей (особенно из Украины)

- смотрим на кол-во заказов и рейтинг отзывов покупателей

- после покупки $карту обнуляем

- распаковку и проверку товара делаем под видео.

- общайтесь культурно с продавцом, покажите, что вы адекватный покупатель, это в дальнейшем поможет решить ваш спор, если до такового дойдёт.

Хотя, не всё так однозначно, и даже покупка в нарушение всех советов может пройти оч.успешно (и такое бывало).



А вообще, если достаточно грошвы, то стоит ли заморачиваться и терять время на ожидания?! Имхо, это "развлечение" больше для малообеспеченных, коим стал и я)

Покупка в живом магазине - это смотрю, интересуюсь, проверяю, вижу, что беру, гарантия настоящая впридачу, и ты уже пользуешься...



Удачных покупок)