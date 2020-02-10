Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримав позитивний відгук від потенційних інвесторів про перспективу розміщення акцій компанії на біржі.
Дивися повний текст Коболєв готує «Нафтогаз» до IPO.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:37
Коболєв готує «Нафтогаз» до IPO
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Дивися повний текст Коболєв готує «Нафтогаз» до IPO.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:38
Это же надо додуматься, стратегический объект продать (прихватизировать) . Как же греет его серце, что то что люди создавали, этот пацанчик возьмет себе. Ох.... какие мысли все бы только украсть (украли газопровод, земли наши по которым он идет, налоги не платят, все нормально, а кабмин хавает, вместе с правительством). Рука руку моет!!
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