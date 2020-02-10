RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв готує
«Нафтогаз» до IPO

Коболєв готує «Нафтогаз» до IPO
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:37

Коболєв готує «Нафтогаз» до IPO

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримав позитивний відгук від потенційних інвесторів про перспективу розміщення акцій компанії на біржі.

Дивися повний текст Коболєв готує «Нафтогаз» до IPO.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93549
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:38

Это же надо додуматься, стратегический объект продать (прихватизировать) . Как же греет его серце, что то что люди создавали, этот пацанчик возьмет себе. Ох.... какие мысли все бы только украсть (украли газопровод, земли наши по которым он идет, налоги не платят, все нормально, а кабмин хавает, вместе с правительством). Рука руку моет!!
kartunova42
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне...
R2 » Вів 18 лют, 2020 11:27
3 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 16:10
alex7gk
Коболєв назвав дві умови відкриття ринку газу для населення
R2 » Сер 12 лют, 2020 11:51
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:48
straponesa
Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз", щоб закрити...
R2 » Пон 10 лют, 2020 18:14
3 243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 19:18
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.