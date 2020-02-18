Про це пише "Укравтодор" на своїй сторінці у FACEBOOK.
Дивися повний текст 18 тисяч і вище: \"Укравтодор\" обіцяє покращити умови праці.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:55
18 тисяч і вище: "Укравтодор" обіцяє покращити умови праці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 18 тисяч і вище: \"Укравтодор\" обіцяє покращити умови праці.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:55
Сколько не плати, а асфальт как бросали у лужи так бросать и дальше будут.
Нужен кнут, а не пряник.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:45
p_a_l А хто казав, що штатні працівники знаходяться на дорогах? Штатні сидять в офісах, або їздять "контролюють", або є фіктивними особами. А безпосередньо на дорогах працюють підрядники. І це підвищення на них ніяк не розширюється.
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