Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС
«Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть «скластися», але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні», - пояснив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.
Він пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.
Рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги. «Бо іншого виходу поки що немає», - додав Качкан.
Це чухня повна. брехня від дснс. Литить воно і в новобудови так само. І не спеціально