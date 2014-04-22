Подорожі і туризм

Прохожий написав:знакомые как раз сейчас там второй месяц, на побережье, говорят платят 350ойро/мес без коммунали врут наверное
350 евро цен таких нет. может в палатке арендуют?. Вы посмотрите на цены на туры в Болгарию и потом будем обсуждать аренду квартир. Пусть знакомые напишут, что арендуют именно, какие условия, город...
Я в Албании орендоаал по 60 € в сутки, а если бы ту же квартиру орендоаал на долгосрок то было бы по 350€/в мес. Они сами в Афинах живут. Влом краткосрочной орендой заниматься. Квартира в основном пустая стоит.
Bolt Я во Вльоре снимал еще дешевле. Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря. А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста. Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях)) Действие в 2021 году летом Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок. Или 2-3 км в сторону на машине.
Hotab написав:Bolt Я во Вльоре снимал еще дешевле. Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря. А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста. Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях)) Действие в 2021 году летом Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок. Или 2-3 км в сторону на машине.
Албанія це суцільна срака - туди їздити треба бути або бомжем або дуже непримхливим)
А куди треба їздити ? Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється
Меняется, но и сейчас ездят одни бомжи. Для нашего населения самый дешёвый тур для пенс. на автобусах из Львова. И то не набирается группа и постоянно возращают деньги. Черногорию, Хорватия, Греция по возростанию, куда ездят отдыхать и тратить деньги туристы на отдых. Именно тратить, но не искать кофе по всей стране по 1 евро или искать дешманское мясо или искать дешёвые места позогорать.
Hotab написав:Bolt Я во Вльоре снимал еще дешевле. Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря. А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста. Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях)) Действие в 2021 году летом Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок. Или 2-3 км в сторону на машине.
Албанія це суцільна срака - туди їздити треба бути або бомжем або дуже непримхливим)
Я того року 9тий раз там був. Сраки не спостерігаю. Перед початком сезону відкрили одну половину тунелю(довжина 5,8 км) завдяки якому значно скорочується час доїзду на південь Албанії. https://youtu.be/YHWy9BWhJ8A?si=KiZ2vIWYfVgpa4MZ Пи. Си. Як там в Куєві, підтоплену гілку метро вже відремонтували?! 😏😺
Bolt написав:Я того року 9тий раз там був. Сраки не спостерігаю.
Албания направления для туристов не престижное. У кого есть деньги, то не хотят проводить свой отдых в этой стране. Рядом Черногория и Хорватия и там весь движняк на побережье. (яхты, рестораны, музыка, молодёжь) Албания и Хорватия, это как типа Буковель и Запорожье. В Буковели отдых и движняк, в Запорожье люди пожилого возраста на о.Хортица рассматривают в люпу скалы 18века и водят потом хороводы у костра.
А куди треба їздити ? Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється
Меняется, но и сейчас ездят одни бомжи. Для нашего населения самый дешёвый тур для пенс. на автобусах из Львова. И то не набирается группа и постоянно возращают деньги. Черногорию, Хорватия, Греция по возростанию, куда ездят отдыхать и тратить деньги туристы на отдых. Именно тратить, но не искать кофе по всей стране по 1 евро или искать дешманское мясо или искать дешёвые места позогорать.
бред пенса я кроме ширпотреба купался оманском, гаагском, флоридском побережьях будучи не на пенсии, или в путевке на последние, а в коммандировках найдите там что-то похожее на
хорватия, черногория - со второй половины сентября рискованые направления с т.з купального сезона, а в Албании самый жир
Я того року 9тий раз там був. Сраки не спостерігаю.
Там її і нема. Відмінна природа (та частина, де ближче до Греціі, а конкретно Іонічне море). Якби не пиляти туди з Києва майже 2 дні на авто , то поїхав би ще. Але гірські перевали вимотують, особливо коли один водій без зміни. По дорозі туди гарне місце озеро Охрід (Пн.Македонія). Я там організував собі відпочинок на ніч. Взагалі це питання смаків, а про них сперечаються лише твердолобі упориши) Ну вони тут і відмітились)))
Смішні такі.. Спочатку піарять шлак нахалбудівський без документів, а потім пишуть про яхти))
Bolt написав:Я того року 9тий раз там був. Сраки не спостерігаю.
Албания направления для туристов не престижное. У кого есть деньги, то не хотят проводить свой отдых в этой стране. Рядом Черногория и Хорватия и там весь движняк на побережье. (яхты, рестораны, музыка, молодёжь) Албания и Хорватия, это как типа Буковель и Запорожье. В Буковели отдых и движняк, в Запорожье люди пожилого возраста на о.Хортица рассматривают в люпу скалы 18века и водят потом хороводы у костра.
Мне движняк не нравится. Мне, наоборот, чтобы меньше людей было.Но в этом году албанцы загнали цены до неприличия. Жилье уже практически как в Хорватии. Коплект два шезлонга и зонт 15-20€.