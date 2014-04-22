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Подорожі і туризм

Подорожі і туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:31

  Игорь Алексеевич написав:
  Прохожий написав:знакомые как раз сейчас там второй месяц, на побережье, говорят платят 350ойро/мес без коммунали
врут наверное
350 евро цен таких нет. может в палатке арендуют?. Вы посмотрите на цены на туры в Болгарию и потом будем обсуждать аренду квартир. Пусть знакомые напишут, что арендуют именно, какие условия, город...

Я в Албании орендоаал по 60 € в сутки, а если бы ту же квартиру орендоаал на долгосрок то было бы по 350€/в мес.
Они сами в Афинах живут.
Влом краткосрочной орендой заниматься. Квартира в основном пустая стоит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:59

Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:57

  Hotab написав:Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.

Албанія це суцільна срака - туди їздити треба бути або бомжем або дуже непримхливим)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:07

cherchiltank

А куди треба їздити ?
Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:14

  fox767676 написав:cherchiltank

А куди треба їздити ?
Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється

Меняется, но и сейчас ездят одни бомжи. Для нашего населения самый дешёвый тур для пенс. на автобусах из Львова. И то не набирается группа и постоянно возращают деньги.
Черногорию, Хорватия, Греция по возростанию, куда ездят отдыхать и тратить деньги туристы на отдых. Именно тратить, но не искать кофе по всей стране по 1 евро или искать дешманское мясо или искать дешёвые места позогорать. :wink:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:17

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.

Албанія це суцільна срака - туди їздити треба бути або бомжем або дуже непримхливим)

Я того року 9тий раз там був.
Сраки не спостерігаю.
Перед початком сезону відкрили одну половину тунелю(довжина 5,8 км) завдяки якому значно скорочується час доїзду на південь Албанії.
https://youtu.be/YHWy9BWhJ8A?si=KiZ2vIWYfVgpa4MZ
Пи. Си. Як там в Куєві, підтоплену гілку метро вже відремонтували?! 😏😺
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Я того року 9тий раз там був.
Сраки не спостерігаю.
Албания направления для туристов не престижное. У кого есть деньги, то не хотят проводить свой отдых в этой стране. Рядом Черногория и Хорватия и там весь движняк на побережье. (яхты, рестораны, музыка, молодёжь)
Албания и Хорватия, это как типа Буковель и Запорожье. В Буковели отдых и движняк, в Запорожье люди пожилого возраста на о.Хортица рассматривают в люпу скалы 18века и водят потом хороводы у костра.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:35

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:cherchiltank

А куди треба їздити ?
Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється

Меняется, но и сейчас ездят одни бомжи. Для нашего населения самый дешёвый тур для пенс. на автобусах из Львова. И то не набирается группа и постоянно возращают деньги.
Черногорию, Хорватия, Греция по возростанию, куда ездят отдыхать и тратить деньги туристы на отдых. Именно тратить, но не искать кофе по всей стране по 1 евро или искать дешманское мясо или искать дешёвые места позогорать. :wink:



бред пенса
я кроме ширпотреба купался оманском, гаагском, флоридском побережьях
будучи не на пенсии, или в путевке на последние, а в коммандировках
найдите там что-то похожее на



хорватия, черногория - со второй половины сентября рискованые направления с т.з купального сезона, а в Албании самый жирЗображення
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:35

Bolt


Я того року 9тий раз там був.
Сраки не спостерігаю.


Там її і нема.
Відмінна природа (та частина, де ближче до Греціі, а конкретно Іонічне море).
Якби не пиляти туди з Києва майже 2 дні на авто , то поїхав би ще. Але гірські перевали вимотують, особливо коли один водій без зміни.
По дорозі туди гарне місце озеро Охрід (Пн.Македонія). Я там організував собі відпочинок на ніч.
Взагалі це питання смаків, а про них сперечаються лише твердолобі упориши)
Ну вони тут і відмітились)))

Смішні такі.. Спочатку піарять шлак нахалбудівський без документів, а потім пишуть про яхти))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:52

  Игорь Алексеевич написав:
  Bolt написав:Я того року 9тий раз там був.
Сраки не спостерігаю.
Албания направления для туристов не престижное. У кого есть деньги, то не хотят проводить свой отдых в этой стране. Рядом Черногория и Хорватия и там весь движняк на побережье. (яхты, рестораны, музыка, молодёжь)
Албания и Хорватия, это как типа Буковель и Запорожье. В Буковели отдых и движняк, в Запорожье люди пожилого возраста на о.Хортица рассматривают в люпу скалы 18века и водят потом хороводы у костра.

Мне движняк не нравится. Мне, наоборот, чтобы меньше людей было.Но в этом году албанцы загнали цены до неприличия.
Жилье уже практически как в Хорватии. Коплект два шезлонга и зонт 15-20€.
Bolt
 
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  #<12345>
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