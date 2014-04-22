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Подорожі і туризм

Подорожі і туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:58

Bolt
Они наверное и застроили там все побережье в районе Борш, Химера?
Там в 21 году всюду отельные комплексы строились..
Если бы у меня было это лето, я бы поехал в Италию. Давно хотел побывать.
Но это лето мимо..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 12:02

Re: Подорожі і туризм

  Bolt написав:Мне движняк не нравится. Мне, наоборот, чтобы меньше людей было.Но в этом году албанцы загнали цены до неприличия.
Жилье уже практически как в Хорватии. Коплект два шезлонга и зонт 15-20€.
Такая тенденция везде. Турция и Египет, которые были самые низкие цены, то теперь отдохнуть на двоих на 7 ночей в нормальном, именно в нормальном, а не супер хорошем от 1500дол. с чел. начинаются ценники и то мест на сейчас нет. Надо бронировать уже на сент.- октябрь. Европа всё выкупает. Черногория, Греция тоже цены такие же и мест нет.
Албанию никто и не спрашивает.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 12:07

Re: Подорожі і туризм

  fox767676 написав:а в коммандировках
найдите там что-то похожее на
Вот именно туда едут в командировку, но не наотдых. Отдых - это совсем другое.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 12:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Bolt написав:Мне движняк не нравится. Мне, наоборот, чтобы меньше людей было.Но в этом году албанцы загнали цены до неприличия.
Жилье уже практически как в Хорватии. Коплект два шезлонга и зонт 15-20€.
Такая тенденция везде. Турция и Египет, которые были самые низкие цены, то теперь отдохнуть на двоих на 7 ночей в нормальном, именно в нормальном, а не супер хорошем от 1500дол. с чел. начинаются ценники и то мест на сейчас нет. Надо бронировать уже на сент.- октябрь. Европа всё выкупает. Черногория, Греция тоже цены такие же и мест нет.
Албанию никто и не спрашивает.
І що робити простій людині у такій сиьуаціі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 12:20

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:а в коммандировках
найдите там что-то похожее на
Вот именно туда едут в командировку, но не наотдых. Отдых - это совсем другое.



ну так у вас робота - в недостроях-нахалбудах в лучшем случае
у меня - в ОАЭ,США,Швейцарии,Нидерландах
наверное я лучше знаю где отдыхают бомжи, а где не бомжи, а ?

придурок с путевкой в кредит что-то вякать мне будет о бомжах

нормальные люди в страны богаче своей ездят в коммандировки
а отдыхать - в равные или беднее
а быдлота -наоборот, а потом волае "богати видкупляться, а нам не вистачае, караул корупція, всі на майдан, владу геть"
fox767676
 
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