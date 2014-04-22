Bolt
Они наверное и застроили там все побережье в районе Борш, Химера?
Там в 21 году всюду отельные комплексы строились..
Если бы у меня было это лето, я бы поехал в Италию. Давно хотел побывать.
Но это лето мимо..
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Нед 11 сер, 2024 11:58
Bolt
Они наверное и застроили там все побережье в районе Борш, Химера?
Там в 21 году всюду отельные комплексы строились..
Если бы у меня было это лето, я бы поехал в Италию. Давно хотел побывать.
Но это лето мимо..
Додано: Нед 11 сер, 2024 12:02
Re: Подорожі і туризм
Такая тенденция везде. Турция и Египет, которые были самые низкие цены, то теперь отдохнуть на двоих на 7 ночей в нормальном, именно в нормальном, а не супер хорошем от 1500дол. с чел. начинаются ценники и то мест на сейчас нет. Надо бронировать уже на сент.- октябрь. Европа всё выкупает. Черногория, Греция тоже цены такие же и мест нет.
Албанию никто и не спрашивает.
Додано: Нед 11 сер, 2024 12:07
Re: Подорожі і туризм
Додано: Нед 11 сер, 2024 12:13
І що робити простій людині у такій сиьуаціі?
Додано: Нед 11 сер, 2024 12:20
ну так у вас робота - в недостроях-нахалбудах в лучшем случае
у меня - в ОАЭ,США,Швейцарии,Нидерландах
наверное я лучше знаю где отдыхают бомжи, а где не бомжи, а ?
придурок с путевкой в кредит что-то вякать мне будет о бомжах
нормальные люди в страны богаче своей ездят в коммандировки
а отдыхать - в равные или беднее
а быдлота -наоборот, а потом волае "богати видкупляться, а нам не вистачае, караул корупція, всі на майдан, владу геть"
Додано: Нед 11 сер, 2024 13:38
Re: Подорожі і туризм
А меня в некоторых из этих страна именно работа - отдых, т.к мой бизнес связан именно с работой - отдыхом по всему миру.)) Если ты нищеброд и ездишь отдыхать в страны хуже, чем в тех которых работаешь по указанному списку, то тогда идиот именно - ты, т.к не хватает денег на хороший отдых.)) Хреновый ты спец, если не можешь позволить себе отдохнуть))
На майдан как раз выходишь ты, потому что без работы и без командировок.))
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