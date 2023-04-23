RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:38

Re: Відгуки про Interactive Brokers

А кто-то уже кстати пытался выводить с IB на валютные счета(если сейчас вообще возможно)? Куда выводили и как обстояли дела? Комиссии банков, брокера и тд какие? Понятное дело сейчас не лучшее время но все же интересна обстановка

Еще интересно разбирался ли кто-то есть ли смысл вникать в США облигации или даже евровые(Франция/Германия)(для экономии на конвертации) через IB? По-мимо кредитного рейтинга есть ли преимущества над нашими ОВДП валютными? Гасятся ли сильно доходы комсами+налогами? Наши просто немного пугают и топить туда большую часть финансов стремно. Любая инфа будет интересна на этот счет
destaom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:19

destaom виводив на карту Монобанка невиличкі суми - проблем не було
user412
 
Повідомлень: 613
З нами з: 21.10.10
Подякував: 241 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:12

destaom теж робив тестовий вивід на моно, але 100 баксів, перевірити чи можна виводити на рахунок з якого не було поповнень.

При великому зарахуванні у банка будуть запитання, відповідно треба буде надати як мінімум довідку про доходи.

На рахунок інвестицій закордон, якщо плануєте виводити в Україну то не рекомендую, тому що курс гривні буде просідати, порахуйте податки в такому варіанті, ви нічого не заробите. (Якщо декларувати).
adj
 
Повідомлень: 545
З нами з: 08.04.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:13

adj

Да, в курсе про эти проблемы с убытками на курсовой разнице. Тут считай как повезет, можно вообще в минус выйти. Вообще абсурдная ситуация от которой руки опускаются)

Остается в долгую наедяться что все наладится либо уже выводить за границей в перспективе. Но всяко лучше чем держать всю сумму в Украине либо мертвым грузом в нале мне кажется
destaom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1 ... 20, 21, 22
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
211 61988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2023 12:40
1finanсier
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 52, 53, 54
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
534 255702
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 21:45
ЗІС-5
Відгуки про Bond.ua 1, 2
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
16 9261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 16:33
adj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.