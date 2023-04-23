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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 23 гру, 2023 23:38
А кто-то уже кстати пытался выводить с IB на валютные счета(если сейчас вообще возможно)? Куда выводили и как обстояли дела? Комиссии банков, брокера и тд какие? Понятное дело сейчас не лучшее время но все же интересна обстановка
Еще интересно разбирался ли кто-то есть ли смысл вникать в США облигации или даже евровые(Франция/Германия)(для экономии на конвертации) через IB? По-мимо кредитного рейтинга есть ли преимущества над нашими ОВДП валютными? Гасятся ли сильно доходы комсами+налогами? Наши просто немного пугают и топить туда большую часть финансов стремно. Любая инфа будет интересна на этот счет
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destaom
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Додано: Сер 27 гру, 2023 20:19
destaom виводив на карту Монобанка невиличкі суми - проблем не було
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user412
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:12
destaom теж робив тестовий вивід на моно, але 100 баксів, перевірити чи можна виводити на рахунок з якого не було поповнень.
При великому зарахуванні у банка будуть запитання, відповідно треба буде надати як мінімум довідку про доходи.
На рахунок інвестицій закордон, якщо плануєте виводити в Україну то не рекомендую, тому що курс гривні буде просідати, порахуйте податки в такому варіанті, ви нічого не заробите. (Якщо декларувати).
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adj
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:13
adj
Да, в курсе про эти проблемы с убытками на курсовой разнице. Тут считай как повезет, можно вообще в минус выйти. Вообще абсурдная ситуация от которой руки опускаются)
Остается в долгую наедяться что все наладится либо уже выводить за границей в перспективе. Но всяко лучше чем держать всю сумму в Украине либо мертвым грузом в нале мне кажется
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destaom
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