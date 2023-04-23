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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:16
vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
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adj
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56
adj написав:vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
Однозначного ответа нет.
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vadymbanker
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Додано: Вів 23 кві, 2024 22:53
vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
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adj
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Додано: Чет 25 кві, 2024 09:36
adj написав:vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
Дякую.
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vadymbanker
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:42
vadymbanker
Шкурне питання, як Ви Wise у Франції поповнюєте? Чи Ви його виключно як платіжну систему використовуєте? Багато читав що Wise типу нашого Монобанку але як же заводити гроші на баланс?
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viy
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