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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Однозначного ответа нет.
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:53
vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
Додано: Чет 25 кві, 2024 09:36
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Дякую.
Додано: Вів 14 тра, 2024 14:42
vadymbanker
Шкурне питання, як Ви Wise у Франції поповнюєте? Чи Ви його виключно як платіжну систему використовуєте? Багато читав що Wise типу нашого Монобанку але як же заводити гроші на баланс?
Додано: Сер 15 тра, 2024 08:21
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Binance p2p….
Додано: Нед 01 вер, 2024 13:03
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Запросив додаткові доступи в IB, прислали на підпис на додачу до стандартних документів CRS форму.
Судячи з їх FAQ те що вони по цій формі будуть присилати буде доступно в репортах там де зараз 1042-S.
2025 буде цікавим роком, грошей в бюджеті буде мало, ДПС отримає додаткову інформацію про іноземні доходи. І це при тому що в ДПС вони поняття не будуть мати як правильно рахувати ці доходи (я думаю ІБ за них порахує) але по якому курсу це все має йти? Чи буде розбивка які це типи доходів (дивіденди, проценти, капітал ґейн) теж не ясно. На мою думку доводити прийдеться багато (знову).
Перший раз такий шок у ДПС був коли звітуєш по іноземним доходам, там куча питань як правило.
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