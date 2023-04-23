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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:40
bulldog-zp не поспішайте, в цьому році буде обмін CRS, плюс намічається девальвація. Заплатите і хороші комісії за такі ланцюжки поповнення, і на IBKR файно заробите (в гривні), і в наступному році можливо отримаєте листа з ДПС де попросять документально все підтверджувати (суджу по досвіду з своєю ДПС, як вона реагувала на іноземні доходи).
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Додано: Суб 21 вер, 2024 21:21
adj написав:bulldog-zp
не поспішайте, в цьому році буде обмін CRS, плюс намічається девальвація. Заплатите і хороші комісії за такі ланцюжки поповнення, і на IBKR файно заробите (в гривні), і в наступному році можливо отримаєте листа з ДПС де попросять документально все підтверджувати (суджу по досвіду з своєю ДПС, як вона реагувала на іноземні доходи).
Сколько ж сотен лет не спешить? CRS (кстати, разве в этом году США в которых обычно украинцам в IBKR открывают счета, в него хотя бы вступают?) обещали навсегда. И подтверждений пока не видать перспективы, чтобы меньше становилось. И девал у нас намечается перманентно, а по данным ОБС то, что до конца войны, то ещё не девал, а мелочи.
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