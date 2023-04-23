Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Нед 22 вер, 2024 00:15

moveton написав: Сколько ж сотен лет не спешить? Сколько ж сотен лет не спешить?

moveton написав: CRS (кстати, разве в этом году США в которых обычно украинцам в IBKR открывают счета, в него хотя бы вступают?) обещали навсегда. CRS (кстати, разве в этом году США в которых обычно украинцам в IBKR открывают счета, в него хотя бы вступают?) обещали навсегда.

moveton написав: И девал у нас намечается перманентно И девал у нас намечается перманентно

Якщо до тепер не спішив, то все ж можна потерпіти. (або бути готовим все задекларувати, і сплатити податки не тільки з доларового доходу, але й зверху від девальвації гривні).Мені в кінці липня прийшла анкета CRS, навіщо збирають дані якщо відправляти нікуди не будуть? Та й ви точно знаєте де у вас рахунок? У мене сайт це - co.uk, в довідці про відкриття рахунок Interactive Brokers LLC, а в FAQ по CRS написали що в 2025, у вересні зможу побачити звіт CRS який вони сформують і відправлять в місцеву податкову, який потім має попасти до нас, самому цікаво подивитись які дані там будуть відображені. Але згадуючи пост Гороховського по декларуванні грошей на IBKR в цьому році, видно що людина готувалась до CRS, бо судячи по його посту, декларація виглядає як, була подана вперше (бо ДПС дримбає зазвичай за першу подачу декларації по іноземним доходам, потім їм простіше усвідомити цей факт, бо в системі вже є запис який хтось опрацював).Це то так, але наступні пів року очікую екстраординарного падіння (суто моя думка).