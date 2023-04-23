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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:40

bulldog-zp не поспішайте, в цьому році буде обмін CRS, плюс намічається девальвація. Заплатите і хороші комісії за такі ланцюжки поповнення, і на IBKR файно заробите (в гривні), і в наступному році можливо отримаєте листа з ДПС де попросять документально все підтверджувати (суджу по досвіду з своєю ДПС, як вона реагувала на іноземні доходи).
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:21

  adj написав:bulldog-zp не поспішайте, в цьому році буде обмін CRS, плюс намічається девальвація. Заплатите і хороші комісії за такі ланцюжки поповнення, і на IBKR файно заробите (в гривні), і в наступному році можливо отримаєте листа з ДПС де попросять документально все підтверджувати (суджу по досвіду з своєю ДПС, як вона реагувала на іноземні доходи).

Сколько ж сотен лет не спешить? CRS (кстати, разве в этом году США в которых обычно украинцам в IBKR открывают счета, в него хотя бы вступают?) обещали навсегда. И подтверждений пока не видать перспективы, чтобы меньше становилось. И девал у нас намечается перманентно, а по данным ОБС то, что до конца войны, то ещё не девал, а мелочи.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 00:13

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Я за три роки подачі декларацій в податкову з приводу доходів отриманих за кордоном не мав ніяких проблем. Мені кожен рік доводилося подавати декларації, бо я торгую інтрадей, і не тільки в інтеректіві, а до минулого року ще з Екзанте через Універ. І там звісно Універ утримував і сплачував, а я змушений був подавати декларації. Минулого року Універ примусово "попросив" продати все що можливо з Екзанте, звісно весь дохід задекларував. Нічого в цьому страшного нема. Зайвого ніхто не вимагає, 19,5% з прибутку і аріведерчі.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 00:15

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  moveton написав:Сколько ж сотен лет не спешить?

Якщо до тепер не спішив, то все ж можна потерпіти. (або бути готовим все задекларувати, і сплатити податки не тільки з доларового доходу, але й зверху від девальвації гривні).
  moveton написав:CRS (кстати, разве в этом году США в которых обычно украинцам в IBKR открывают счета, в него хотя бы вступают?) обещали навсегда.

Мені в кінці липня прийшла анкета CRS, навіщо збирають дані якщо відправляти нікуди не будуть? Та й ви точно знаєте де у вас рахунок? У мене сайт це - co.uk, в довідці про відкриття рахунок Interactive Brokers LLC, а в FAQ по CRS написали що в 2025, у вересні зможу побачити звіт CRS який вони сформують і відправлять в місцеву податкову, який потім має попасти до нас, самому цікаво подивитись які дані там будуть відображені. Але згадуючи пост Гороховського по декларуванні грошей на IBKR в цьому році, видно що людина готувалась до CRS, бо судячи по його посту, декларація виглядає як, була подана вперше (бо ДПС дримбає зазвичай за першу подачу декларації по іноземним доходам, потім їм простіше усвідомити цей факт, бо в системі вже є запис який хтось опрацював).
  moveton написав:И девал у нас намечается перманентно

Це то так, але наступні пів року очікую екстраординарного падіння (суто моя думка).
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:11

Відгуки про Interactive Brokers

Підскажить будь ласка, може в кого вже є така практика! Маю вивести євро з Interactive Brokers на Wise, Interactive Brokers пише що один платіж на місяць безкоштовний з їх сторони, але Wise може брати свою коміссію. Підскажить Wise брало комісію чи ні і коли у вас був цей досвід!
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:00

  viy написав:Підскажить будь ласка, може в кого вже є така практика! Маю вивести євро з Interactive Brokers на Wise, Interactive Brokers пише що один платіж на місяць безкоштовний з їх сторони, але Wise може брати свою коміссію. Підскажить Wise брало комісію чи ні і коли у вас був цей досвід!

Це вам на підтримку вайс, але вайс наскільки я памятаю бере комісію лише за wire transfer в євро там буде лише сепа переказ скоріше за все і тому комісії не може бути.
adj
 
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