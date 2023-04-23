Відгуки про Interactive Brokers

baraka написав:если открыть так пяток карт в разных банках - то так и можно спокойно 100К евро/баксов за квартал вывести
Если ничего не успело поменяться, то лимит НБУ: 100к грн/счёт/месяц. По текущим курсам - это примерно 7к евро/счёт/квартал. Интересно, как это в пяток карт уложиться, чтобы на 100к евро в квартал выйти?
100кгрн - это лимит НБУ по переводу между картами. а вот лимита на оплату в интернете ж нет же ж? вы же не на карту вайза бросаете. Вайз через гугпей чаржит вашу карту.
moveton написав:
baraka написав:Получается, что это вариант обхода исходящего свифта ?
Почему же обхода? Просто разрешённая НБУ альтернатива. Только в каком-то странном порядке предполагается. Обычно у дующих на воду наоборот: вначале на счёт в зарубежном банке через карточный перевод, а только потом на IB, чтобы у IB не возникало вопросов про third party source.
IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает
baraka написав:100кгрн - это лимит НБУ по переводу между картами. а вот лимита на оплату в интернете ж нет же ж? вы же не на карту вайза бросаете. Вайз через гугпей чаржит вашу карту.
Wise это делает с MCC перевода средств. Банки это интерпретируют, как операцию квазикэш с лимитом в 100к грн. Меньшинство. Большинство банков вообще перевод через проксю Wise запретили. TransferGo работало подольше, но с 24.07.24 и по нему сильно поприкрывали и добавили комисов.
baraka написав:IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает
Да, я в курсе, что именно для IB проверено, что не обязательно переводить через зарубежный банк, хотя скорее всего на каждую проводку им придётся писать, что это не third party и квитанцию из Wise прикладывать (помнится, у меня просили). Если через промежуточный банк, то не придётся. Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.