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Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:11

  moveton написав:
  baraka написав:если открыть так пяток карт в разных банках - то так и можно спокойно 100К евро/баксов за квартал вывести

Если ничего не успело поменяться, то лимит НБУ: 100к грн/счёт/месяц. По текущим курсам - это примерно 7к евро/счёт/квартал. Интересно, как это в пяток карт уложиться, чтобы на 100к евро в квартал выйти?



100кгрн - это лимит НБУ по переводу между картами.
а вот лимита на оплату в интернете ж нет же ж?
вы же не на карту вайза бросаете. Вайз через гугпей чаржит вашу карту.

  moveton написав:
  baraka написав:Получается, что это вариант обхода исходящего свифта ?

Почему же обхода? Просто разрешённая НБУ альтернатива. Только в каком-то странном порядке предполагается. Обычно у дующих на воду наоборот: вначале на счёт в зарубежном банке через карточный перевод, а только потом на IB, чтобы у IB не возникало вопросов про third party source.


IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:40

  baraka написав:100кгрн - это лимит НБУ по переводу между картами.
а вот лимита на оплату в интернете ж нет же ж?
вы же не на карту вайза бросаете. Вайз через гугпей чаржит вашу карту.

Wise это делает с MCC перевода средств. Банки это интерпретируют, как операцию квазикэш с лимитом в 100к грн. Меньшинство. Большинство банков вообще перевод через проксю Wise запретили. TransferGo работало подольше, но с 24.07.24 и по нему сильно поприкрывали и добавили комисов.

  baraka написав:IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает

Да, я в курсе, что именно для IB проверено, что не обязательно переводить через зарубежный банк, хотя скорее всего на каждую проводку им придётся писать, что это не third party и квитанцию из Wise прикладывать (помнится, у меня просили). Если через промежуточный банк, то не придётся. Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.
moveton
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  #<1 ... 48495051
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