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Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:11

  moveton написав:
  baraka написав:если открыть так пяток карт в разных банках - то так и можно спокойно 100К евро/баксов за квартал вывести

Если ничего не успело поменяться, то лимит НБУ: 100к грн/счёт/месяц. По текущим курсам - это примерно 7к евро/счёт/квартал. Интересно, как это в пяток карт уложиться, чтобы на 100к евро в квартал выйти?



100кгрн - это лимит НБУ по переводу между картами.
а вот лимита на оплату в интернете ж нет же ж?
вы же не на карту вайза бросаете. Вайз через гугпей чаржит вашу карту.

  moveton написав:
  baraka написав:Получается, что это вариант обхода исходящего свифта ?

Почему же обхода? Просто разрешённая НБУ альтернатива. Только в каком-то странном порядке предполагается. Обычно у дующих на воду наоборот: вначале на счёт в зарубежном банке через карточный перевод, а только потом на IB, чтобы у IB не возникало вопросов про third party source.


IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:40

  baraka написав:100кгрн - это лимит НБУ по переводу между картами.
а вот лимита на оплату в интернете ж нет же ж?
вы же не на карту вайза бросаете. Вайз через гугпей чаржит вашу карту.

Wise это делает с MCC перевода средств. Банки это интерпретируют, как операцию квазикэш с лимитом в 100к грн. Меньшинство. Большинство банков вообще перевод через проксю Wise запретили. TransferGo работало подольше, но с 24.07.24 и по нему сильно поприкрывали и добавили комисов.

  baraka написав:IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает

Да, я в курсе, что именно для IB проверено, что не обязательно переводить через зарубежный банк, хотя скорее всего на каждую проводку им придётся писать, что это не third party и квитанцию из Wise прикладывать (помнится, у меня просили). Если через промежуточный банк, то не придётся. Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:35

  moveton написав:Wise это делает с MCC перевода средств. Банки это интерпретируют, как операцию квазикэш с лимитом в 100к грн. Меньшинство. Большинство банков вообще перевод через проксю Wise запретили. TransferGo работало подольше, но с 24.07.24 и по нему сильно поприкрывали и добавили комисов.


ага, да, тогда могут быть ограничения.

2all: а на практике кто-то пополнял во втором полугодии счёт IB более чем на 100кгрн в эквиваленте в мес с одного банка?

  moveton написав:
  baraka написав:IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает


Да, я в курсе, что именно для IB проверено, что не обязательно переводить через зарубежный банк, хотя скорее всего на каждую проводку им придётся писать, что это не third party и квитанцию из Wise прикладывать (помнится, у меня просили). Если через промежуточный банк, то не придётся.


проапргрейдили уже. При пополнении IB аккаунта на сайте IB один из вариантов так и называется "Transfer from Wise Balance", описание "Link your Wise profile, then initiate a fund transfer from your Wise multi-currency account to your IBKR account. Wise converts your funds into an IBKR supported currency and transfers the funds to your IBKR account."

  moveton написав:Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.


ну вариант такой:
1) зарубежного нет, чтобы открыть надо съездить за бугор и иметь долгосрочную рабочую визу и/или ВНЖ
2) зарубежный есть, но не там де надо
Востаннє редагувалось baraka в Суб 28 гру, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:42

Re: Відгуки про Interactive Brokers

baraka написав:
  moveton написав:Wise это делает с MCC перевода средств. Банки это интерпретируют, как операцию квазикэш с лимитом в 100к грн. Меньшинство. Большинство банков вообще перевод через проксю Wise запретили. TransferGo работало подольше, но с 24.07.24 и по нему сильно поприкрывали и добавили комисов.


ага, да, тогда могут быть ограничения.

2all: а на практике кто-то пополнял во втором полугодии счёт IB более чем на 100кгрн в эквиваленте в мес с одного банка?

  moveton написав:
  baraka написав:IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает


Да, я в курсе, что именно для IB проверено, что не обязательно переводить через зарубежный банк, хотя скорее всего на каждую проводку им придётся писать, что это не third party и квитанцию из Wise прикладывать (помнится, у меня просили). Если через промежуточный банк, то не придётся.


проапргрейдили уже. При пополнении IB аккаунта на сайте IB один из вариантов так и называется "Transfer from Wise Balance", описание "Link your Wise profile, then initiate a fund transfer from your Wise multi-currency account to your IBKR account. Wise converts your funds into an IBKR supported currency and transfers the funds to your IBKR account."

  moveton написав:Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.


ну варианты такие:
1) зарубежного нет, чтобы открыть надо съездить за бугор и иметь долгосрочную рабочую визу и/или ВНЖ
2) если зарубежный есть, но тогда если выводить через третье лицо, то вопросов будущем о налогообложении от нашей налоговой может быть больше.
3) если зарубежный есть, но налик через границу - то всё равно ограничения до 10к иначе красный коридор (риски, что что-то не так оформлено) + там банку показывай/доказывай откуда нал.
Можна спробувати через https://genome.eu/uk/personal-bank-account/
Буде литовський IBAN. А його вже можна поповнювати з карток різних банків
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:46

  Faceless написав:Можна спробувати через https://genome.eu/uk/personal-bank-account/
Буде литовський IBAN. А його вже можна поповнювати з карток різних банків


спс, тут 100к лимит точно будет
ну и вроде наши банки за это повышенный %% хотят

а не в курсе будет ли какая-то конвертация в гривну если я пополню Genome с евровой карты украинского банка ?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:50

Re: Відгуки про Interactive Brokers

baraka написав:
  Faceless написав:Можна спробувати через https://genome.eu/uk/personal-bank-account/
Буде литовський IBAN. А його вже можна поповнювати з карток різних банків


спс, тут 100к лимит точно будет
ну и вроде наши банки за это повышенный %% хотят

а не в курсе будет ли какая-то конвертация в гривну если я пополню Genome с евровой карты украинского банка ?
Не має бути конвертації.
І ніби зараз в них акція і комісія за поповнення менше
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:02

  Faceless написав:
baraka написав:
  Faceless написав:Можна спробувати через https://genome.eu/uk/personal-bank-account/
Буде литовський IBAN. А його вже можна поповнювати з карток різних банків


спс, тут 100к лимит точно будет
ну и вроде наши банки за это повышенный %% хотят

а не в курсе будет ли какая-то конвертация в гривну если я пополню Genome с евровой карты украинского банка ?
Не має бути конвертації.
І ніби зараз в них акція і комісія за поповнення менше


хм, вижу для Украины на https://ukraine.genome.eu/

Поповнення за допомогою картки, яка не належить Genome (тільки власник картки) -
3%

то есть либо акции нет, либо как-то многоватенько в сравнении с вайзом.

я так понимаю, что геном интересен если инициировать перевод со стороны украинского банка.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:05

  baraka написав:проапргрейдили уже. При пополнении IB аккаунта на сайте IB один из вариантов так и называется "Transfer from Wise Balance", описание "Link your Wise profile, then initiate a fund transfer from your Wise multi-currency account to your IBKR account. Wise converts your funds into an IBKR supported currency and transfers the funds to your IBKR account."

Есть (и давно был) и такой вариант, но это не к прокси-переводу, а для тех, у кого счёт на Wise есть.

  baraka написав:
  moveton написав:Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.


ну вариант такой:
1) зарубежного нет, чтобы открыть надо съездить за бугор и иметь долгосрочную рабочую визу и/или ВНЖ

Да ладно. Онлайновые Zen, Paysera, Genome пока работают и открывают украинцам счета. Правда, только евро, но тут разговор и был про пополнение в евро. А дальше можно в любое место мира переводить без ограничений, кроме финмона. Но это уже не про IB.

Но это такое. Более интересно: если стоит задача перевода в зарубежный банк, то как его может не быть?

  baraka написав:2) зарубежный есть, но не там де надо

Что значит "не там де надо"? Если он не там, то зачем в него переводить?

  baraka написав:я так понимаю, что геном интересен если инициировать перевод со стороны украинского банка.

Всё так. Это, например, из ПУМБ переводить за 1% или другими толкалками украинских банков. За такое пополнение Genome комис не берёт. Лимит, разумеется, всё тот же квази-кэша.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 28 гру, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:14

  moveton написав:Да ладно. Онлайновые Zen, Paysera, Genome пока работают и открывают украинцам счета. Правда, только евро, но тут разговор и был про пополнение в евро. А дальше можно в любое место мира переводить без ограничений, кроме финмона. Но это уже не про IB.


ага, да, вариант - оставить денюжку на этой платёжке.
насколько это секурно ? средства на счету у них покрываются в размере как у европейских банков ? 100к евро ?

  moveton написав:
  baraka написав:я так понимаю, что геном интересен если инициировать перевод со стороны украинского банка.

Всё так. Это, например, из ПУМБ переводить за 1%. За такое пополнение Genome комис не берёт.


подскажите плиз - какие банки ещё кроме ПУМБа имеют внятную комиссию ? Моно вроде ? Ещё ?
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