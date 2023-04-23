Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Суб 28 гру, 2024 17:05

baraka написав: проапргрейдили уже. При пополнении IB аккаунта на сайте IB один из вариантов так и называется "Transfer from Wise Balance", описание "Link your Wise profile, then initiate a fund transfer from your Wise multi-currency account to your IBKR account. Wise converts your funds into an IBKR supported currency and transfers the funds to your IBKR account." проапргрейдили уже. При пополнении IB аккаунта на сайте IB один из вариантов так и называется "Transfer from Wise Balance", описание "Link your Wise profile, then initiate a fund transfer from your Wise multi-currency account to your IBKR account. Wise converts your funds into an IBKR supported currency and transfers the funds to your IBKR account."

baraka написав: moveton написав: Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB. Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.



ну вариант такой:

1) зарубежного нет, чтобы открыть надо съездить за бугор и иметь долгосрочную рабочую визу и/или ВНЖ ну вариант такой:1) зарубежного нет, чтобы открыть надо съездить за бугор и иметь долгосрочную рабочую визу и/или ВНЖ

baraka написав: 2) зарубежный есть, но не там де надо 2) зарубежный есть, но не там де надо

baraka написав: я так понимаю, что геном интересен если инициировать перевод со стороны украинского банка. я так понимаю, что геном интересен если инициировать перевод со стороны украинского банка.

Есть (и давно был) и такой вариант, но это не к прокси-переводу, а для тех, у кого счёт на Wise есть.Да ладно. Онлайновые Zen, Paysera, Genome пока работают и открывают украинцам счета. Правда, только евро, но тут разговор и был про пополнение в евро. А дальше можно в любое место мира переводить без ограничений, кроме финмона. Но это уже не про IB.Но это такое. Более интересно: если стоит задача перевода в зарубежный банк, то как его может не быть?Что значит "не там де надо"? Если он не там, то зачем в него переводить?Всё так. Это, например, из ПУМБ переводить за 1% или другими толкалками украинских банков. За такое пополнение Genome комис не берёт. Лимит, разумеется, всё тот же квази-кэша.