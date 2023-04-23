Відгуки про Interactive Brokers

baraka написав:средства на счету у них покрываются в размере как у европейских банков ? 100к евро ?
Скорее нет, чем да. Но вероятность, что обанкротятся и унесут деньги с собой не велика. Paysera про себя такое пишет:
2. Безопасно ли пользоваться Paysera?
Да, Paysera является лицензированным учреждением электронных денег, и пользоваться её услугами безопасно. Надзор за деятельностью компании осуществляет Банк Литвы, в отношении её действуют строгие требования безопасности в различных областях.
Кроме того, деньги клиентов Paysera хранятся отдельно от средств компании, поэтому, если она обанкротится, клиенты не пострадают – их деньги останутся в безопасности. При этом банкротство Paysera маловероятно, ведь Paysera – одна из немногих компаний, которая приносит прибыль уже 17 лет подряд!
baraka написав:подскажите плиз - какие банки ещё кроме ПУМБа имеют внятную комиссию ? Моно вроде ? Ещё ?
Есть же сводная таблица по комисам и на тянучки и на толкалки. По ней уже каждый сам решает какая внятная.
baraka написав:средства на счету у них покрываются в размере как у европейских банков ? 100к евро ?
Скорее нет, чем да. Но вероятность, что обанкротятся и унесут деньги с собой не велика. Paysera про себя такое пишет:
2. Безопасно ли пользоваться Paysera?
Да, Paysera является лицензированным учреждением электронных денег, и пользоваться её услугами безопасно. Надзор за деятельностью компании осуществляет Банк Литвы, в отношении её действуют строгие требования безопасности в различных областях.
Кроме того, деньги клиентов Paysera хранятся отдельно от средств компании, поэтому, если она обанкротится, клиенты не пострадают – их деньги останутся в безопасности. При этом банкротство Paysera маловероятно, ведь Paysera – одна из немногих компаний, которая приносит прибыль уже 17 лет подряд!
baraka написав:подскажите плиз - какие банки ещё кроме ПУМБа имеют внятную комиссию ? Моно вроде ? Ещё ?
Есть же сводная таблица по комисам и на тянучки и на толкалки. По ней уже каждый сам решает какая внятная.
greenozon, moveton спс за линк и ответы. Многое прояснилось.