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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:29

  baraka написав:средства на счету у них покрываются в размере как у европейских банков ? 100к евро ?

Скорее нет, чем да. Но вероятность, что обанкротятся и унесут деньги с собой не велика. Paysera про себя такое пишет:
2. Безопасно ли пользоваться Paysera?

Да, Paysera является лицензированным учреждением электронных денег, и пользоваться её услугами безопасно. Надзор за деятельностью компании осуществляет Банк Литвы, в отношении её действуют строгие требования безопасности в различных областях.

Кроме того, деньги клиентов Paysera хранятся отдельно от средств компании, поэтому, если она обанкротится, клиенты не пострадают – их деньги останутся в безопасности. При этом банкротство Paysera маловероятно, ведь Paysera – одна из немногих компаний, которая приносит прибыль уже 17 лет подряд!


  baraka написав:подскажите плиз - какие банки ещё кроме ПУМБа имеют внятную комиссию ? Моно вроде ? Ещё ?

Есть же сводная таблица по комисам и на тянучки и на толкалки. По ней уже каждый сам решает какая внятная.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:48

  moveton написав:
  baraka написав:средства на счету у них покрываются в размере как у европейских банков ? 100к евро ?

Скорее нет, чем да. Но вероятность, что обанкротятся и унесут деньги с собой не велика. Paysera про себя такое пишет:
2. Безопасно ли пользоваться Paysera?

Да, Paysera является лицензированным учреждением электронных денег, и пользоваться её услугами безопасно. Надзор за деятельностью компании осуществляет Банк Литвы, в отношении её действуют строгие требования безопасности в различных областях.

Кроме того, деньги клиентов Paysera хранятся отдельно от средств компании, поэтому, если она обанкротится, клиенты не пострадают – их деньги останутся в безопасности. При этом банкротство Paysera маловероятно, ведь Paysera – одна из немногих компаний, которая приносит прибыль уже 17 лет подряд!


  baraka написав:подскажите плиз - какие банки ещё кроме ПУМБа имеют внятную комиссию ? Моно вроде ? Ещё ?

Есть же сводная таблица по комисам и на тянучки и на толкалки. По ней уже каждый сам решает какая внятная.


greenozon, moveton спс за линк и ответы. Многое прояснилось.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:22

Підкажіть, будь ласка, як зараз вигідніше перевести 1-2 тис USDT на IBKR? Чи можливо краще вивести іх в готівковий $ і через револют переказати?

Назбиралося трохи на одному з кешбек сервісів, а там USDT найвигідніший варіант виводу 😅
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:03

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Десь зустрічав карту Європи зі ставками податку на дівіденди, не можу знайти, може в когось є під рукою потрібна інформація, буду вдячний!
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:20

не карта, таблична інфа

https://finance.ua/ua/goodtoknow/podatk ... o-zalezhyt
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:20

  viy написав:Десь зустрічав карту Європи зі ставками податку на дівіденди, не можу знайти, може в когось є під рукою потрібна інформація, буду вдячний!

Кто ж так скажет какая именно то карта была? Вот, например, такая есть: https://taxfoundation.org/data/all/eu/d ... rope-2023/
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:41

Поповнення картки револют

Любі друзі, підкажіть як з мінімальними комісіями поповнити картку револют з українських карток. До прикладу у мене Пумб бере 0.9%. Є щось дешевше або безкоштовно?
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 06:11

  bulldog-zp написав:Любі друзі, підкажіть як з мінімальними комісіями поповнити картку револют з українських карток. До прикладу у мене Пумб бере 0.9%. Є щось дешевше або безкоштовно?

Я через моно, гуглпей, було безплатно перший раз. Другий раз ще не пробував, але хтось каже можна тільки перший раз безплатно, а хтось каже, що один раз на місяць
The_Rebel
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  #<1 ... 49505152
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