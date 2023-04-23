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Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:01
The_Rebel написав:
А з 2го поповнення - це вже Револют хоче наварити таку комісію в 2.5 і більше процентів. Хай ідуть у дупу. Наприклад, на валютних облігаціях щоб заробити 2.5% треба кошти близько 8 місяців дати в користування. Не кажучи вже про депозити - де до 2х років. А вони хочуть за одну транзакцію.
Суровый мир карточных переводов. 0.9% - по-божески. 2.5% - это, наверное, картозависимо. Комисия эквайера сильно зависит и от типа МПС (Visa должна бы быть дешевле) и от кредитности карты. В обсуждении на uainvest недавно фигурировало число 1.3%.
Не шара, да. Ну так и переводят для того, чтобы покупать не украинские валютные облигации, а какие-нить акции Nvidia с доходом в 100% в год и тогда одноразово 2.5% выглядит не так уж страшно. Ну или если главное - это, как сформулировано в задаче, пополнить Револют, а цена уже вторична.
Кстати, по гривне, если переводить через карты, то не дешевле, что не удивительно. Я как-то налоги с карты заплатил через кнопочку в кабинете налоговой. Больше 3% взяли сверху. Причём, в отличие от Революта, без предупреждения.
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moveton
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:37
Знайшов нарешті на цій гілці
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bulldog-zp
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:12
moveton
В Укргазі МастерКард - 1,3% по гугл-пей якщо тянути з Революту. Для "штовхання" по номеру карти з посилання вище ПУМБ підтверджую, Моно також. Приват ще бере додаткові комісії за обмін і т.п., тому не рекомендую
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The_Rebel
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Додано: Нед 09 бер, 2025 15:31
Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ.
Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США
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vadymbanker
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:20
vadymbanker написав:Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ.
Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США
Можна, і азіатські є
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Faceless
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