Відгуки про Interactive Brokers

The_Rebel написав:А з 2го поповнення - це вже Револют хоче наварити таку комісію в 2.5 і більше процентів. Хай ідуть у дупу. Наприклад, на валютних облігаціях щоб заробити 2.5% треба кошти близько 8 місяців дати в користування. Не кажучи вже про депозити - де до 2х років. А вони хочуть за одну транзакцію.
Суровый мир карточных переводов. 0.9% - по-божески. 2.5% - это, наверное, картозависимо. Комисия эквайера сильно зависит и от типа МПС (Visa должна бы быть дешевле) и от кредитности карты. В обсуждении на uainvest недавно фигурировало число 1.3%.
Не шара, да. Ну так и переводят для того, чтобы покупать не украинские валютные облигации, а какие-нить акции Nvidia с доходом в 100% в год и тогда одноразово 2.5% выглядит не так уж страшно. Ну или если главное - это, как сформулировано в задаче, пополнить Револют, а цена уже вторична.
Кстати, по гривне, если переводить через карты, то не дешевле, что не удивительно. Я как-то налоги с карты заплатил через кнопочку в кабинете налоговой. Больше 3% взяли сверху. Причём, в отличие от Революта, без предупреждения.
moveton В Укргазі МастерКард - 1,3% по гугл-пей якщо тянути з Революту. Для "штовхання" по номеру карти з посилання вище ПУМБ підтверджую, Моно також. Приват ще бере додаткові комісії за обмін і т.п., тому не рекомендую
vadymbanker написав:Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ.
Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США
Можна, і азіатські є Реєстрація не обмежує вас в тому, що купувати
St/2 написав:Я конечно сильно извеняюсь, но, у IB около 1 млн активных клиентов (минимум одна сделка в месяц), средний счет клиента $260.000. После этого есть смысл читать публичный договор? В качестве компенсации, IB находится под тремя самыми жесткими регуляторами планеты.
Хай хоч всі гроші на світі тримають на своїх рахунках, і регулюються хоч на Марсі, договори треба читати дуже уважно. IB - не центр святого паломництва, а звичайний онлайн-брокер, взаємодія з яким несе ризики.
Читать можно все что на заборах пишут только толку, IB точно не будет ничего менять. Не нравится - проходите мимо, прямо в Фридом и прочие Белиз-овые кухни.
Але все-одно тексти у них кумедні.
Напр., з розділу 02:
Як довго ми зберігаємо вашу Персональну інформацію?
Ми зберігаємо вашу Персональну інформацію у формі, що дозволяє її ідентифікувати, відповідно до наших внутрішніх політик, які встановлюють загальні стандарти та процедури щодо зберігання, обробки та утилізації вашої Персональної інформації. Персональна інформація зберігається стільки, скільки необхідно для виконання правових, регуляторних та бізнес-вимог. Терміни зберігання можуть бути продовжені, якщо нам потрібно зберегти вашу Персональну інформацію у зв'язку із судовими процесами, розслідуваннями та провадженнями.
(автопереклад з англ.)
Отже, фраза “стільки, скільки необхідно” -- вона у них (Заходу) з розряду улюблених? 🤔😂
І такого тексту у них багато... Сотні кілобайт. Хоча деякі розділи дало як pdf.
Деякі розділи взагалі неясно чому підсовує. Напр., опціони. Якщо людина не ставила на них галочку. Хіба не логічніше було би давати той розділ на підпис, лише коли користувач активує колись потім (можливо), ті опціони? 🤔 Лінива якась та ІВ. Взагалі не хоче своє ПЗ вдосконалювати. 😒
Faceless написав:
vadymbanker написав:Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ.
Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США
Можна, і азіатські є Реєстрація не обмежує вас в тому, що купувати
А як щодо ризиків?🤔
От у розділі 03 паки паперів, яку всі підписують не дивлячись:
Interactive Brokers LLC є членом Корпорації захисту інвесторів у цінні папери («SIPC»). SIPC захищає готівку та цінні папери, що зберігаються в Interactive Brokers, як зазначено в Законі про захист інвесторів у цінні папери. SIPC захищає готівку, включаючи долари США та іноземну валюту, тією мірою, якою готівка була внесена до Interactive Brokers з метою придбання цінних паперів. Чи буде іноземна валюта на вашому рахунку IB захищена SIPC, частково залежатиме від того, чи вважалася готівка внесеною до Interactive Brokers з метою придбання цінних паперів. Interactive Brokers очікує, що принаймні одним із факторів, що враховуються при прийнятті рішення, буде те, чи займається клієнт торгівлею цінними паперами на додаток до торгівлі на ринку Форекс або разом із нею, і в якій мірі, але, як обговорювалося у розділі 3 вище, кошти, внесені спеціально для торгівлі на ринку Форекс, не мають регуляторного захисту згідно з правилами NFA або правилами CFTC. Для отримання додаткової інформації вам слід звернутися до свого юрисконсульта або до SIPC.
Гроші клієнта, що зберігаються на рахунку в цінних паперах, підпадають під дію правила 15c3-3 Закону про фондову біржу, яке регулює вимоги до резервування клієнтів. Хоча відповідні правила вимагають лише щотижневого розрахунку вимоги до резервування 15c3-3 та пов'язаного з нею розподілу коштів клієнтів, IB виконує такі розрахунки та розподіл щодня.
Загальний ризик: Клієнт розуміє та визнає, що купівля та продаж цінних паперів, опціонів, ф'ючерсів та інших фінансових продуктів, деномінованих в іноземній валюті або якими торгують на іноземних ринках, є за своєю суттю ризикованими та вимагають значних знань та досвіду. Клієнти, які подають заявку на відкриття мультивалютних рахунків Interactive Brokers, підтверджують, що вони усвідомлюють та розуміють ризики, пов'язані з торгівлею іноземними цінними паперами, опціонами, ф'ючерсами та валютами, і що вони мають достатні фінансові ресурси для понесення таких ризиків.
Інші ризики: Існують інші ризики, пов'язані з торгівлею іноземними інвестиційними продуктами та торгівлею іноземною валютою, які не можуть бути детально описані в цьому документі. Однак, як правило, операції з іноземними цінними паперами, опціонами, ф'ючерсами та валютними операціями пов'язані з поєднанням таких факторів ризику: ринковий ризик, кредитний ризик, ризик розрахунків, ризик ліквідності, операційний ризик та юридичний ризик. Наприклад, можуть виникнути серйозні збої на ринку, якщо економічні, політичні чи інші непередбачені події на місцевому чи закордонному рівні впливають на ринок. Крім того, дата розрахунку валютних угод може змінюватися через різницю в часових поясах та банківські свята. Під час торгівлі на різних валютних ринках це може вимагати запозичення коштів для розрахунку валютних угод. Процентну ставку за позиковими коштами необхідно враховувати при розрахунку вартості торгів на кількох ринках. На додаток до цих видів ризику, можуть бути й інші фактори, такі як питання бухгалтерського обліку та податкового режиму, які Клієнти повинні враховувати.
St/2 написав:isick1 Поймите простую вещь, сейчас мало интересует у кого сколько денег и тем более налоги. Им интересно, как были заработаны деньги. В качестве источника есть опция указать доход ближнего родственник.
Чи є прийнятним для ІВ клієнт, який працює у форекс-брокері - не як трейдер, а як саме працівник компанії? Чи блокують вони за таке рахунок?
Revolut (єдиний $? 😒) обламаний скаргами монобанки і більше не реєструє українців...
Решта -- втрати на конвертації €—$. І про wise пишуть, що теж вже не реєструє людей з України... У genome акція на рік -- не братимуть абонплату, але заодно і особливі умови підтверження особи. Ми єдині від кого вимагають “(only international passport)”, з усього-всенького переліку! https://support.genome.eu/hc/en-us/arti ... -supported Цікаво, бо навіть сам івкр ніби готовий розглядати старі укр.паспорти! 😳 Принаймні, не одразу "послав":
Only one side of the National ID was provided. Please submit both sides of the document together for review.; ... Comments: Kindly submit page 1 - 7 of the internal Ukraine Passport in order to verify recent issue date and address.
Хоча, схоже і досі не знають, що адресу пишуть (писали) далі 7 сторінки. 😁
Є ще якісь працюючі шляхи переказу коштів? 🤔
won
Страшно вносити про це дані при реєстрації? 🤔 А що робити? Приховувати якусь інфо і потім вигребти за це...
По сравнению с чем и пополнить откуда? Если из украинских банков, то, вроде, с начала 2022 года ничего не менялось. Кроме разве что добавления блоков и комисов для переводов по Wise и TransferGo, но они тоже даже не в этом году добавились.
Bobua написав:Revolut (єдиний $? 😒) обламаний скаргами монобанки і більше не реєструє українців...
А какая разница в контексте IBKR? Я успел в январе этого года зарегаться, один раз пополнил счёт Революта, перелил на IBKR, попробовал пополнить второй раз и после этого Револют мне закрыл аккаунт сказав, что я его Полиси нарушаю.
Доллары на IBKR можно и не только с Революта. Вот недавно с Freedom Finance это делал. Украинцев там всё ещё регистрируют AFAIK.
Bobua написав:Цікаво, бо навіть сам івкр ніби готовий розглядати старі укр.паспорти!
Давно так? С полгодика назад было, как и раньше: ID card или загран. Я бы ожидал, что и Геному ID card подойдёт, но не проверял. Может и только загран.