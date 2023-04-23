|
Відгуки про Interactive Brokers
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:15
посетитель написав:
А кого ставить в IBKR в поле Учреждение-отправитель при отправке денег через Трансфер го?
"TransferGo"
На ютубе ж куча пошаговых инструкций, как через него переводить на любой IBAN (и на Paysera у меня тоже работало, но будем считать, что это у меня такая особая Paysera) и на IBKR в частности.
moveton
Повідомлень: 6394
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 781 раз.
3
8
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:17
Сьогодні спробував завести собі щось замість Революта(. Дженом ок, тільки з 16 грудня абон плата 20€ на місяць. Зен не відкриває рахунки пересічним наразі(
Які є ще варіки, крім Вайза, Революта, зен і дженом?
bulldog-zp
Повідомлень: 197
З нами з: 08.07.11
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 44 раз.
