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Finance.ua: Скільки і куди
вкласти, щоб отримувати $1000...

Finance.ua: Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:48

Finance.ua: Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000...

Пропонуємо до обговорення:
Для тих, хто не хоче працювати
Який потрібен щомісячний дохід, щоб не ходити на роботу і при цьому комфортно себе почувати? Для себе я визначила його сумою в $1000 і спробувала підрахувати, скільки і куди потрібно вкласти, щоб отримувати такі гроші.

Дивися повний текст Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000 доходу на місяць
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:19

Как насчет акций? Есть компании, которые стабильно выплачивают около 5-6% дивидендов. Понятно, что надежность не 100%, но это лучше, чем ОВГЗ.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:29

это бред. процент 2-5% это сверх консервативный инвестор . да процентов до 40 портфеля можно держать в этом, есть куча инструментов с доходностью от 20 % и намного больше. у меня иногда трейдинг дает процентов 10 в месяц.
mistersv67
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:06

Кто-то забыл рассказать еще о солнечных станциях, где окупаеомость около 5 лет...
av_2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:04

  mistersv67 написав:это бред. процент 2-5% это сверх консервативный инвестор . да процентов до 40 портфеля можно держать в этом, есть куча инструментов с доходностью от 20 % и намного больше. у меня иногда трейдинг дает процентов 10 в месяц.

Воровство и мошенничество дает профита 100500%
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:10

Ни чего об инфляции...гривна хвдеет, и доллар тоже не стабилен...почему-то сдача недвижимости рассматривается - этомечта идиота, зарыть деньги и ждать дерево с монетами ...сложился в недвижимость, сделал ремонт - перепродай...и тогда регион не имеет значения...все за Киев пишет, а напиши за какой н быть мухосранск где аренда 2000 гривнами после налогов, там однушек с десяток нужно, после года квартирантов 2000$ на ремонт...что заработал все на ремонты...вывод статья бесполезная и безграмотная...
prizrak9999
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:42

Это размышления обычного жителя, я как бы подписался работая в винансовом секторе на канал финансов что бы что то интересное увидеть. Но пока что я бы назвал канал - размышления делитанта.
zmaha1991
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:35

ОВДП це круто, але діє тільки НЕ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН. Державі не потрібен заможний простий люд, тому і драконівські перепони. Фінансисти людей за людей не рахують (((
credovovan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:08

"Для получения желаемого дохода, можно сдавать две небольших однокомнатных квартиры (около 50 м2) в спальных районах Киева. Их покупка обойдется примерно в 4 580 000 гривен."

Хре&&се, в моем городишке, 3 1ком и 1 2ком квартиры обошлись в 40 000$ , и получаю за них 500$/мес. Бывают простои, но крайне редко и не на долго.

За эти 190 000, если брать мин. ценник у нас, можно купить 16 двушек, и того, 150€×16×1.11 = 2664$
Ясно что без вычета оформлений и т.п. но все же, получаеться выгодней не в таких городах влаживать... Тем более не обладая такими сумами в 100-400 килоДолларов как в статье )))

Да и есть методы которые приносили, до 2019г, 10%/мес, теперь 5%... Но и это гараздо больше описываемного.

Кто ищет... Как говориться. Но не в статьях видимо :)
AngLh199
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:39

  mistersv67 написав:это бред. процент 2-5% это сверх консервативный инвестор . да процентов до 40 портфеля можно держать в этом, есть куча инструментов с доходностью от 20 % и намного больше. у меня иногда трейдинг дает процентов 10 в месяц.


А куча инструментов, это какие? С удовольствием бы их попробовал. Как вариант, можете посоветовать на примере портфеля минимум 100 тыс. евро?
Astacus
 
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