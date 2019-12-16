Finance.ua: Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000...

Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:08

"Для получения желаемого дохода, можно сдавать две небольших однокомнатных квартиры (около 50 м2) в спальных районах Киева. Их покупка обойдется примерно в 4 580 000 гривен."



Хре&&се, в моем городишке, 3 1ком и 1 2ком квартиры обошлись в 40 000$ , и получаю за них 500$/мес. Бывают простои, но крайне редко и не на долго.



За эти 190 000, если брать мин. ценник у нас, можно купить 16 двушек, и того, 150€×16×1.11 = 2664$

Ясно что без вычета оформлений и т.п. но все же, получаеться выгодней не в таких городах влаживать... Тем более не обладая такими сумами в 100-400 килоДолларов как в статье )))



Да и есть методы которые приносили, до 2019г, 10%/мес, теперь 5%... Но и это гараздо больше описываемного.



Кто ищет... Как говориться. Но не в статьях видимо :)