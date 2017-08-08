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Досрочное снятие депозита с
отсутствием возможности досрочно

Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности досрочно
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:22

Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности досрочно

Здравствуйте. На депозите в Моно есть небольшая сумма, которая сейчас необходима из-за непредвиденных трат. Есть ли теоретические шансы на то, что банк разрешит досрочно снять сумму вклада? Я слышал как-то, есть исключения, а в интернете статьи нескольких лет давности вижу, а вот актуальной информации нет. Писать сразу в банк смысла нет, так как меня культурно отправят подальше. И формально будут правы.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:34

  sergiylfc написав:Здравствуйте. На депозите в Моно есть небольшая сумма, которая сейчас необходима из-за непредвиденных трат. Есть ли теоретические шансы на то, что банк разрешит досрочно снять сумму вклада? Я слышал как-то, есть исключения, а в интернете статьи нескольких лет давности вижу, а вот актуальной информации нет. Писать сразу в банк смысла нет, так как меня культурно отправят подальше. И формально будут правы.

Теоретически - возможно. На практике - скорее всего нет.
Оформляется через доп. соглашение к депо.
Если речь о "небольшой сумме" - может проще перезанять?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:38

Re: Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности доср

  Вкладчик1234 написав:Оформляется через доп. соглашение к депо.

А можно подробнее, пожалуйста? Не слышал о таком.
И определенную сумму уже перезанял, нужно еще.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:55

Re: Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности доср

  sergiylfc написав:что банк разрешит досрочно снять сумму вклада?


сроковий депозит банк не має права розірвати, бо отримає штраф від НБУ
особливі умови дострокового завершення можуть бути прописані в договорі (важка хвороба, еміграція і ін)
https://www.pressreader.com/ukraine/gro ... 6845675904
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greenozon
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