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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:22
Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности досрочно
Здравствуйте. На депозите в Моно есть небольшая сумма, которая сейчас необходима из-за непредвиденных трат. Есть ли теоретические шансы на то, что банк разрешит досрочно снять сумму вклада? Я слышал как-то, есть исключения, а в интернете статьи нескольких лет давности вижу, а вот актуальной информации нет. Писать сразу в банк смысла нет, так как меня культурно отправят подальше. И формально будут правы.
Додано: Суб 22 лют, 2020 19:34
Теоретически - возможно. На практике - скорее всего нет.
Оформляется через доп. соглашение к депо.
Если речь о "небольшой сумме" - может проще перезанять?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:38
Re: Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности доср
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:55
Re: Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности доср
сроковий депозит банк не має права розірвати, бо отримає штраф від НБУ
особливі умови дострокового завершення можуть бути прописані в договорі (важка хвороба, еміграція і ін)
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