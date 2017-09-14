RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16171161721617316174
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:50

  UA написав:
  _hunter написав:Вот кстати интересное наблюдение :roll:
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..

Хіміки, лаборанти, профі водії.
Будівництво, ремонт потрібні, обслуговування техніки та устаткування потрібні майже в необмеженій кількості.
Взагалі без тех. освіти це на конвеєр або сільхозгосподарство.
Своїх трутнів вистачає.
Айті, біотех, фарма... дещо в стронції міграційних процесів. Вони глобалізовані.

висновок - ані UA, ані Letusrock, ані ху_нтер за кордоном взагалі не потрібні. найцікаве, що й тут вони теж не потрібні...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:56

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...

умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад

а ти чому не рахуєш? бо вмієш лише казки розповідати?

3 т євро на місяць - й з машини не вилазили весь цей місяць. й цікаво скільки вони ще податків сплатили. чи ти хочеш сказати, що оскільки мови не знають, то не знають, що й податки треба платити? :lol:

бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.

найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп посеред нас!
Блага звістка з нескорених Броварів
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 19:05

  fler написав:
  _hunter написав: Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.

Звідси питання - що будуть робити родичі цих категорій, які виїхали за кордон, щоб перечекати війну, і зараз сидять на гуманітарці? Вони повернуться в Україну після підписання миру чи залишаться ТАМ і підуть працювати, коли "шара" закінчиться і доведеться за все платити з власної кишені?

вы хотите сказать, что в "этой стране" - вон та прослойка - это прямо миллионы людей? 🤔
Но, ответ на ваш вопрос - _такие_ "работники" - да, вернутся.
И вам встречный вопрос - на который Шаман постеснялся ответить - что с экономикой страны будет, если в этой экономике будет 90% силовиков/решал и охранников АТБ?
“90%" я надеюсь у Шамана в реальном мире бывает :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11123
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 19:14

Люди добрые, не несите хрени. На Европу молится тот, кто не может выехать и боится ТЦК. Оно-то так, но не забывайте, что нужно платить за аренду нормальной хаты (жить в бараке не вижу смысла, тогда и в ЗСУ можно, комфорт одинаковый) + всякие там налоги и страховки. Вот с условной трешки останется полторуха, пыль, и понимание того что своего жилья не будет никогда, и даже поговорить нормально там не с кем.
Если кто не семьей уедет, тоже не забывайте, что местным дамам унтерменши не нужны, а соотечественницы перепрыгнут на прутень местных ради жилья и вида на жительство.
Офигенная жизнь-пахать на пана и рукоблудить в бараке.
У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью, и возможно даже помогать какой-то 18-ти летней студентке исключительно ввиду отческой поддержки.
А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход.
Если же есть средства от ляма, тогда да, без вопросов,можно уезжать.
Свое жилье + какой-то минимальный бизнес без риска чисто на покушать, и можно гулять по музеям и ставить жовтоблакитные аватарки и проповедовать незламнисть.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Люди добрые, не несите хрени.

спор выеденного яйца не стоит
ухудшили ли события 12 последних лет демографические и инвестиционные перспективы Украины - безусловно ухудшили
То, что не все выедут - ну не все, но после этой войны диверсифицироваться зажиточным людям сам бог велел, вместо дополнительной недвижимости в Украине будут открывть счета и покупать недвижимость на Западе. Все это сократит как минимум денежную массу и спрос в Украине, а скорее всего будет промежуточным шагом к окончательной эмиграции.
Вы , вельзевул , бетон и прочие хитромудрые днепро-ж-цы наделали непоправимой глупости в своем время, но каяться не хотите, мало того , занимаетесь самообманом и самовнушением, ипсо и нлп - дескать никуда сиромахи не денутся будут батрачить на вас как батрачили. Хороших вариантов уже нет , но между выбором рукоблудить в бараке или рукоблудить в окопе наверное выберут первое.
половина условных 18 летних студенток уже "там", сужу пор своему обширному контакт-листу
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
  #<1 ... 16171161721617316174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 169391
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 365872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1060282
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.