Українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат.
Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця).
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20
Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця)
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Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця).
Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20
2212/ 9628 = 23%
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