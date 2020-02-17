RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали частку комуналки
в своїх витратах (таблиця)

Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20

Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат.

Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93632
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20

в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.

2212/ 9628 = 23%
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 12.12.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:41

  zloy_ukr написав:
в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.

2212/ 9628 = 23%

Гончарук и Ко считал - у "них" Київо-Могилянка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці задекларували 3,9 мільярда: Найбільший дохід -...
R2 » Суб 22 лют, 2020 16:55
0 53
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 16:55
R2
Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт) 1, 2
R2 » Вів 18 лют, 2020 08:48
18 2203
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 14:48
Faceless
Якою має бути зарплата, щоб українці не їхали на...
R2 » Пон 17 лют, 2020 11:53
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 11:53
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.