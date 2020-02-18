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Українці назвали частку комуналки
в своїх витратах (таблиця)

Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20

Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20

в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.

2212/ 9628 = 23%
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:41

  zloy_ukr написав:
в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.

2212/ 9628 = 23%

Гончарук и Ко считал - у "них" Київо-Могилянка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:31

  Kudrjavuy написав:
  zloy_ukr написав:
в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.

2212/ 9628 = 23%

Гончарук и Ко считал - у "них" Київо-Могилянка.


Смотри выше - МАУП заочно и экстерном 8)
Там еще красивше :roll: все, ведь у них средний размер домохозяйства – 2,11 человек.
Таким образом, средняя сумма дохода в месяц на 1 работающего человека (там 0,11 среднестатистические, судя по всему - дети, которые без дохода) составила 4563 грн.
Не забываем, что статисты считают грязный доход, т.е. -19,5%. На руки это: 3673 грн.
Итого: 7346 на двоих работающих.

Таким образом, сумма коммунальных в 2212,0 грн. - на одно домохозяйство, в декабре 2019 года, это 30% и явно отличается от их красивой статистики.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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