Українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат.
Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця).
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20
Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в своїх витратах (таблиця).
Додано: Суб 22 лют, 2020 18:20
2212/ 9628 = 23%
Гончарука - у відставку!
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:41
Гончарук и Ко считал - у "них" Київо-Могилянка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:31
Смотри выше - МАУП заочно и экстерном
Там еще красивше все, ведь у них средний размер домохозяйства – 2,11 человек.
Таким образом, средняя сумма дохода в месяц на 1 работающего человека (там 0,11 среднестатистические, судя по всему - дети, которые без дохода) составила 4563 грн.
Не забываем, что статисты считают грязный доход, т.е. -19,5%. На руки это: 3673 грн.
Итого: 7346 на двоих работающих.
Таким образом, сумма коммунальных в 2212,0 грн. - на одно домохозяйство, в декабре 2019 года, это 30% и явно отличается от их красивой статистики.
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