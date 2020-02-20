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Кому в Києві складно
знайти роботу

Кому в Києві складно знайти роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03

Кому в Києві складно знайти роботу

Пропонуємо до обговорення:
Про це УНН повідомили у Київському міському центрі зайнятості у відповідь на запит.

Дивися повний текст Кому в Києві складно знайти роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03

очень тяжело найти работу в Киеве лодырям. Киев сосредоточение капиталла если человек безработный это проблемный индивид. Если главный бухгалтер ищет работу это вор которого выгнали. И т.д.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:39

alekc_sizov якщо Ви роботодавець (що навряд), то співчуваю вашим робітникам
ruslan42212
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