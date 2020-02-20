Про це УНН повідомили у Київському міському центрі зайнятості у відповідь на запит.
Дивися повний текст Кому в Києві складно знайти роботу.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03
Кому в Києві складно знайти роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Києві складно знайти роботу.
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03
очень тяжело найти работу в Киеве лодырям. Киев сосредоточение капиталла если человек безработный это проблемный индивид. Если главный бухгалтер ищет работу это вор которого выгнали. И т.д.
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:39
alekc_sizov якщо Ви роботодавець (що навряд), то співчуваю вашим робітникам
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:33
Всі хочуть сидіти в офісі під кондиціонером і керувати. А працювати - дурних немає.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:44
В Украине все умные, поэтому безработные.
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